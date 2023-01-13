Поки одні гинуть, наче мухи, інші – крутять гайки: оборонпром Росії активно використовує зеків

Оборонний комплекс Росії вже давно перевели на три зміни. На підприємствах виготовляють та ремонтують зброю та техніку в режимі 24 на 7. І роблять це навіть ув'язнені.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії. Себто поки одних зеків знищують наші військові поблизу Бахмута та Соледара, інші крутять гайки на танках і займаються їхнім обслуговуванням.

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Безвідмовна робоча сила

За даними відомства, у Росії, швидше за все, використовують працю каторжників. Таким чином вдається задовольнити потреби у виробництві під час воєнного часу.

У розвідці нагадують, що ще у листопаді 2022 року "Уралвагонзавод", найбільший російський виробник танків, після зустрічі з федеральною службою виконання покарань повідомив місцеві ЗМІ, що залучить на підприємство 250 ув'язнених.

У звіті відомства зауважили, що Росія відома своєю традицією залучання до праці ув'язнених. Але на законодавчому рівні вона це поновила лиш у 2017 році. Тоді відновили примусову працю, яка мала б бути альтернативою кримінальному покаранню.

Представники розвідки нагадують, що Росія має один із найвищих показників ув'язнених у світі. Тож ця федеральна служба покарань контролює цілу розгалужену імперію, в якій налічувалося понад 400 тисяч зеків. Налічувалося, адже добру частину з них уже вербували до ПВК "Вагнера". І вони успішно собі гинуть в Україні.

Зеки – унікальний ресурс для Росії

Як зазначають у розвідці, ув'язнені надають лідерам Росії унікальний людський ресурс. Адже його можуть використовувати для підтримки так званої "спецоперації". Власне, про що ми й говорили вище. Адже у тих випадках, коли бракує добровольців, можна просто гнати на фронт зеків, у яких і прав не дуже багато є.

Аналітики припускають, що праця каторжників, ймовірно, буде дуже необхідною у Росії. Особливо на підприємствах, які займаються виготовленням низькотехнологічної зброї, як той же "Уралвагонзавод". Це та інші підприємства зараз працюють у понад своїх сил, адже ворог зазнає втрат не лише серед живої сили, а й техніки.

Наостанок поділимося з вами актуальною статистикою втрат ворога. Станом на ранок 13 січня вдалося ліквідувати 114 130 російських загарбників. А лиш за минулу добу на той світ відправили 740 окупантів.