У Росії важко з призовом: можуть зробити теракт для оголошення загальної мобілізації

Призов в Росії просувається дуже складно: люди не хочуть йти до армії, звідки їх можуть перекинути воювати проти України. Тому є ймовірність, що вони самі в себе організують теракт.

За даними Центру протидії інформації при РНБО України, росіяни можуть вдатися до трьох варіантів, як вирішити проблему з призовом. Один з них вже частково діє.

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Можливий теракт в Росії

Росіяни можуть самостійно зробити теракт на своїй території, щоб потім оголосити загальну мобілізацію. Утім, в такому випадку доведеться визнати все війною. А зараз у них "спеціальна воєнна операція".

Але паралельно це буде означати визнання війни війною, а недопущення війни – це один із наріжних каменів кремлівської пропаганди, – додають у ЦПД.

Другий варіант – примусова мобілізація чоловіків з окупованих територій. Такий варіант вже діє в Криму та ОРДЛО. На територіях, куди росіяни приперлися нещодавно, вони хочуть роздати паспорти та провести референдум. А вже після цього мобілізувати людей.

Третій варіант – всіляко переконати, що військові "сражались за Родину".

І тут проблема в тому, що на їхню батьківщину ніхто не нападав, а навпаки, їхня держава — агресор, – зазначають у ЦПД.

Саме тому російська пропаганда поширює різні фейки про нацистів, біолабораторії, сатаністів тощо.

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