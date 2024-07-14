Типова контрабанда: як росіяни шукають шляхи обходу санкцій

Україна та міжнародні партнери запровадили низку санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення. Однак країна-агресорка все ж знаходить обхідні шляхи, аби отримувати важливі деталі для свого військово-промислового комплексу.

Санкції діють й ускладнюють постачання в Росію ключових компонентів для виробництва боєприпасів, але це не єдиний постріл, після чого ворог зупинить свій ВПК. Голова правління StateWatch Олександр Лємєнов розповів 24 Каналу, які обмеження матимуть найефективніший результат.

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Хто допомагає Росії

Євросоюз вже наклав на Росію 14 пакетів санкцій, але росіяни все одно завозять необхідні товари. Просто для них довше транспортне плече, що збільшує витрати.

Намагання накласти санкції та уникнення їх росіянами – гра в довгу. Не буває такого, що наклали санкції, а росіяни сіли, склали свої гнилі лапки й нічого не роблять,

– зазначив Лємєнов.

Кремль шукає інші юрисдикції, щоб йшли не прямі поставки, наприклад, з Німеччини, Франції, США, а по так званому паралельному імпорту. Хоча справді це типова контрабанда.

Росії допомагає Киргизстан, Казахстан, Туреччина, Узбекистан та інші країни. Тож немає нічого дивного в тому, що росіяни здобувають ті чи інші елементи для виробництва озброєння.

Проти якого сектору треба жорсткіші обмеження

У 2023 році різко збільшився імпорт ключових компонентів для виробництва боєприпасів – целюлози та нітроцелюлози із країн Середньої Азії, Китаю й навіть з країн західних демократій.

Целюлоза та нітроцелюлоза вкрай необхідна росіянам для виробництва бездимного пороху, без цього вони не зможуть виробляти снаряди. Переважна більшість сировини йде через Узбекистан або Ферганський хімічний завод.

Зрозуміло, що нітроцелюлоза виробляється з целюлози. Це росіяни роблять у промислових масштабах на двох порохових заводах – Казанському та Пермському,

– мовив голова правління StateWatch.

Росіяни намагаються встановити контроль навіть за тими підприємствами, які постачають сировину, контролюючи весь ланцюжок самостійно.

"Це можна зупинити, наклавши санкції. Варто бити по банківському сектору, накладати вторинні санкції на фінансові установи, через які відбуваються транзакції. До того ж всі транзакції мають кореспондентські рахунки, які можна відстежувати", – додав Лємєнов.

До слова, завдяки санкціям США китайські банки обмежили продажі юаня Росії.