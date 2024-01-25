Росіяни намагаються щось приховати, – політтехнолог про надмірну активність щодо Іл-76

Російські пропагандисти й офіційні особи почали активно "розганяти" тему падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Зокрема, зробили вкид, що буцім на борту перевозили 65 українських полонених, 3 супровідників та 6 членів екіпажу.

Таке навряд могло бути, інформація максимально дивна та підозріла. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, наголосивши, що інцидент вказує або на підготовлену росіянами операцію, або окупанти щось не так зробили, облажалися й таким чином намагаються "прикрити свою дупу".

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З чим може бути пов'язана завзятість ворога

Політтехнолог підкреслив, що росіяни досить швидко відреагували на падіння Іл-76. Близько 11:00 дня з'явилася інформація, що впав літак, а вже о 13:00 керівник держдуми Росії В'ячеслав Володін виступив із заявою, що потрібно звернутися у Бундестаг, Конгрес США та парламент Франції тощо. Згодом пропагандистка Маргаріта Симоньян злила список нібито із загиблими українськими військовополоненими, що вже є воєнним злочином.

Коли збили літак з Євгенієм Пригожиним та іншим особовим складом, що очевидно було наказом путінського режиму, окупанти лише через кілька годин підтвердили авіатрощу. А списки із загиблими взагалі опублікували наступного дня. До того ж російські офіційні посадовці і навіть "друзі" Пригожина довгий час не коментували інцидент, а почали базікати лише після "методичок" Кремля.

Занадто велика активність. З чого я зробив простий висновок – вони щось приховують. Я не знаю, що відбулося, але знаю, що росіяни намагаються щось приховати. У мене є здогадки. Але поки не готовий розповідати з тих самих причин, чому мовчить наша влада – аби не зачепити нічиї почуття,

– підкреслив Шейтельман.

Чому українська влада мовчить

Після падіння Іл-76 у Бєлгородській області в бік українського керівництва лунало чимало критики. Влада довгий час не коментувала інцидент, оскільки ширилася інформація, що на борту могли перебувати українські військовополонені.

Чому влада нічого не говорить? Це дуже делікатна тема, тому що постає питання про життя і смерть наших військових, у яких тут є рідні та близькі. Жодні помилки в інформації недопустимі, й повідомляти "нам здається, "ну, напевно", "може летіли, а може ні" – влада не має права,

– наголосив політтехнолог.

Досі військово-політичне командування не повідомило деталей того, що сталося, бо просто не мають точного підтвердження. Зокрема, влада не відповіла на два запитання.

Україна збила Іл-76 чи ні?

Що або кого перевозили в літаку?

В Ізраїлі повідомляють імена кожного загиблого. Проте спочатку кажуть загально – загинуло двоє солдатів. І лише через кілька днів, коли проведуть експертизи, зберуть докази та підтвердження, називають поіменно усіх убитих ізраїльтян. Не можна сповістити про загибель рідних, не маючи достатньої інформації. Це дуже чутлива тема, а спекулювати на почуттях близьких – ницо.

Що кажуть в Україні щодо падіння Іл-76

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області Росії. За його словами, росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту Іл-76 мали летіти російські чиновники, проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Крім того, після аварії до моргу Бєлгорода доставили лише 5 тіл, що, ймовірно, підтверджує відсутність на літаку десятків полонених.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. СБУ проводить комплекс заходів для з'ясування всіх обставин падіння літака.

Російські окупанти вкотре хочуть звинуватити Україну у своїх злочинах. Згадаймо, як ворог навмисно скоїв масове вбивство у виправній колонії в Оленівці Донецької області, де загинуло щонайменше 53 українських військовополонених. Росія – це країна терористів. Варто дочекатися подробиць від влади, щоб зробити висновок – були на борту Іл-76 наші військові чи ні.