У Воронезькій області вертоліт зачепився за лінії електропередач: довелося екстрено сідати
6 березня 2023, 13:01Читать новость на русском
У Воронезькій області, що в Росії, вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку. Через це було пошкоджено лінію електропередачі.
Попередньо, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії вертоліт зачепився за лінії електропередач
Як розповів губернатор Олександр Гусєв, вертоліт Мі-8 аварійно приземлився у Павлівському районі Воронезької області. Внаслідок цього було пошкоджено ЛЕП.
Загрози життю та здоров'ю цивільному населенню немає,
– зазначив губернатор.
Вертоліт Мі-8 аварійно приземлився / фото росЗМІ
У Воронезькій області вертоліт зачепився за лінії електропередач: дивіться відео
Курйози з російськими літаками
- В аеропорту Хабаровська під час посадки літака лопнуло шасі. Внаслідок цього закрили аеропорт. Інформації про постраждалих не було.
- Окрім цього, літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Норильська. На борту перебували 116 пасажирів та 6 членів екіпажу. Вони прямували рейсом Норильськ – Москва (Домодєдово).
- До того ж раніше з Пермі не зміг вилетіти літак, бо застряг у кучугурах снігу. Спочатку рейс переносили через негоду, а коли літак все ж таки вирішив летіти, то його почало заносити і він застряг у заметах. Зазначається, що пасажирів довелося виводити з літака та відправляти до аеропорту.