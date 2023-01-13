Виправдання ударів по енергетиці та прославляння Шойгу: у Росії видали нову методичку

Останнім часом російські пропагандисти сильно плутаються у своїй брехні. Аби виправити цю ситуацію, у Росії створили нові методички.

Військове командування країни-агресорки створило спецдокумент для пропагандистів. У ньому зібрали рекомендації щодо висвітлення війни проти України та поширення фейків.

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Про що говоритимуть пропагандисти

Як зазначають, ця методичка закликає:

Орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених міноборони Росії джерел;

Акцентувати на провідній та позитивній ролі особисто Шойгу та Герасимова;

Виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;

Підкреслювати надання Україні західного озброєння. Окремо рекомендують зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";

Відмовитися від згадок ПВК "Вагнера" у позитивному контексті;

Цитувати публікації з іноземних ЗМІ про успіхи окупантів та невдачі ЗСУ.

Ба більше, у документі рекомендують змінити акценти щодо висвітлення перебігу подій війни, а також про загострення політичної боротьби всередині Росії.

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