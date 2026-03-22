Відчули загрозу, – оглядач розкрив, чому зростає напруження у Кремлі і російському суспільстві 

В російському суспільстві в останні тижні зростає напруженість. Вона пов'язана зблокуванням в Росії Telegram, а також виступом проти Кремля російського z-блогера Ілля Ремесло, яких сховали у психіатричну лікарню. Все це може свідчити про певні процеси що відбуваються у верхівці російської влади.

Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, зазначивши, що за чотири роки з початку повномасштабного вторгнення схожа ситуація склалася лише під час невдалого заколоту Євгена Пригожина у 2023 році. Він припустив, що може бути причиною цього напруження.

Який тиск може здійснюватися на російську владу?

Ширяєв наголосив, що сьогодні поведінка російської влади нагадує дії іранської.

Вони просто стріляють по всіх, щоб захистити себе від якоїсь загрози саме своїй безпеці, своєму існуванню, яку вони відчули,

– пояснив він.

Водночас до кінця не зрозуміло, що реально відбувається зараз усередині кремлівської верхівки.

"Можливо, у верхівці розкол, а може почалися реальні дії зовнішніх сил щодо умовного повалення Володимира Путіна. Тому що занадто активно захищається російська влада, Федеральна служба охорони від якихось загроз", – підкреслив економічний оглядач.

До слова. Російський блогер Ілля Ремесло, що раніше був прихильником Путіна, виступив з його критикою. Блогер пояснив, чому він перестав підтримувати очільника Кремля. Зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну, яке "забрало 1 – 2 мільйони життів" і продовжується "винятково через комплекси Путіна". Також Ремесло вважає, що Путін занадто довго залишається при владі і "не поважає" своїх виборців. На думку блогера, очільник Кремля повинен піти у відставку і постати перед судом як "військовий злочинець і злодій".

Щодо заяви блогера Іллі Ремесло, то це, на його думку, є у чистому вигляді провокація, що вочевидь була схвалена та ініційована зверху. І це також сигналізує про певну напругу, небезпеку, яку політтехнологи намагаються нівелювати за допомогою нестандартних рішень.

Володимир Соловйов також раптом почав лаяти російську економіку, і все це на тлі нестачі грошей, скорочення бюджету. На фронті також все завмерло, триває відступ росіян на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Система влади, економіки перебувають у дуже вразливому стані, саме зараз вони затріщали по швах,

– зауважив В'ячеслав Ширяєв.

Він припустив існування певного зовнішнього впливу, якому Кремль намагається протистояти.

Що відбувається з очільником Кремля?