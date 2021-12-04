У Росії відповіли на публікації ЗМІ планів вторгнення в Україну

4 грудня 2021 , 14:23
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Джерело:

"Коммерсантъ"

Західні ЗМІ опублікували матеріали про плани вторгнення Росії в Україну. У Москві поспішили з реакцією – звинувачують США у начебто перекладанні відповідальності за ескалацію.

На оприлюднені публікації про можливий напад Росії на українські землі відреагувала офіційна представниця міністерства закордонних справ держави-агресорки Марія Захарова.

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Москва про плани вторгнення в Україну

Російські збройні сили на російській території, заявила Захарова, законне право суверенної держави.

Зважаючи на дії НАТО в регіоні (від маневрів у Чорному морі до поставок озброєнь на Україну), американська преса повинна бути стурбована агресивними діями не Росії, а США,
– зазначила представниця Кремля.

Вона вважає, що саме Сполучені Штати "проводять спецоперацію з нагнітання ситуації щодо України з перекладанням відповідальності на Росію". Захарова побідкалася, що це нібито Захід чинить провокації біля російських кордонів, а обвинувачення кидають на адресу Москви.

"У принципі, нічого нового – класична західна тактика", – підсумувала свої думки Захарова. Її "вразив масштаб нахабства і брехні".

Публікації ЗМІ про можливий наступ Росії на Україну

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Автор: Наталія Пристанська