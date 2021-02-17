Свідомо нездійсненна: у Росії відреагували на вимогу ЄСПЛ звільнити Навального

Вимогу Європейського суду з прав людини негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального у Росії назвали "безпрецедентною". Це нібито грубе втручання у діяльність російської судової влади.
Джерело:24 канал
Російські ЗМІ цитують міністра юстиції Росії Костянтина Чуйченка. Він заявив, що вимога ЄСПЛ нібито не має жодних правових підстав.
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По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки ні на один факт, ні на одну норму права,
– заявив Чуйченко.
Що ще сказав Чуйченко
- Для Росії ця вимога – "свідомо нездійсненна". Російське законодавство нібито не містить правових підстав для звільнення Навального.
- Рішення ЄСПЛ є політичним. Воно начебто може лише ускладнити відновлення конструктивних відносин з інституціями Ради Європи.
Що кажуть у ЄСПЛ
- ЄСПЛ вимагає негайно звільнити Навального.
- Для цього судді застосували правило 39 регламенту суду.
- Захисниця Навального – Ольга Михайлова – розповіла, що таке рішення ЄСПЛ суд ухвалив вперше, і Росія має його виконати.