Свідомо нездійсненна: у Росії відреагували на вимогу ЄСПЛ звільнити Навального

Вимогу Європейського суду з прав людини негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального у Росії назвали "безпрецедентною". Це нібито грубе втручання у діяльність російської судової влади.

Російські ЗМІ цитують міністра юстиції Росії Костянтина Чуйченка. Він заявив, що вимога ЄСПЛ нібито не має жодних правових підстав.

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По-перше, це явне і грубе втручання в діяльність судової влади суверенної держави. По-друге, ця вимога є необґрунтованою і неправомірною, оскільки не містить вказівки ні на один факт, ні на одну норму права,

– заявив Чуйченко.

Що ще сказав Чуйченко

Для Росії ця вимога – "свідомо нездійсненна". Російське законодавство нібито не містить правових підстав для звільнення Навального.

Рішення ЄСПЛ є політичним. Воно начебто може лише ускладнити відновлення конструктивних відносин з інституціями Ради Європи.

Що кажуть у ЄСПЛ

ЄСПЛ вимагає негайно звільнити Навального.

Для цього судді застосували правило 39 регламенту суду.

Захисниця Навального – Ольга Михайлова – розповіла, що таке рішення ЄСПЛ суд ухвалив вперше, і Росія має його виконати.