У росії вимагають зняти обмеження на їхнє зерно: начебто залучили уже генсека ООН

кремль сподівається зняти деякі санкції, які заважають здійсненню операцій із зерном. Для цього начебто уже залучили генсека ООН.

лавров начебто уже домовився з ООН

Відповідну цинічну заяву зробив міністр закордонних справ росії Лавров за підсумками переговорів із главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі.

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Зокрема, лавров зазначив, що генсек ООН зобов'язався зняти введені Заходом неправомірні санкції на переміщення російського зерна. Йдеться і про логістику, і про фінансові операції.

"Побачимо, наскільки він виконає свої зобов'язання", – зазначив глава російського МЗС.

Неоднозначна стаття щодо обстрілу порту в Одесі

До слова, раніше в ООН відхрестилися від захисту росії в її злочинних обстрілах по порту Одеси. Мова про статтю The New York Times, де з посиланням на власні неназвані джерела в ООН наголошують, що ракетним ударом по порту Одеси росія технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі.

Мовляв, росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не залучені в експорті зерна. У МЗС України різко розкритикували статтю.

Коротко про "зернову угоду"

22 липня Україна та росія підписали окремі договори з Туреччиною та ООН щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Вже зранку наступного дня російська армія випустила ракети по порту в Одесі, біля якого й було розташоване зерно. Це при тому, що кремль зобов'язався гарантувати безпеку портів.

На щастя, зерно не постраждало й наша держава готується експортувати його.

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