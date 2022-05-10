У Росії виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів, – Пентагон

У російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. У США впевнені: санкції проти держави-агресорки вже працюють і найболючіше б'ють саме по оборонному комплексу.

Про це повідомив під час брифінгу високопоставлений чиновник Пентагону. Санкції дуже вплинули на експортний контроль, особливо це стосується електронних компонентів.

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Росіяни били по Маріуполю некерованими бомбами

Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою некерованих бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів,

– пояснив представник Пентагону.

Тим часом США активно постачають озброєння Україні, як і інші країни-партнери. Так лише за попередню добу до українців надійшло 13 поставок з озброєнням. Про додаткову військову підтримку зробив запит президент Джо Байден. Мовиться про 5 мільярдів доларів.

У США сподіваються погодити додаткову військову підтримку вже у травні

Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно,

– сказав представник Пентагону.

У Міноборони США розповіли, що вже доставили більшість заявлених гаубиць Україні та понад сотню тисяч снарядів до них. Наразі українські військові проходять інтенсивні навчання з користування новою зброєю.

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Російські військові "не надто просунулись"

У Пентагоні за останню добу не бачили значного просування російських військових. Також не помітно ознак того, що в Росії буде проведена мобілізація і буде зібрано більше сил.

Байден підписав історичний закон про ленд-ліз: коротко

Ввечері 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Глава Білого дому наголосив, що ленд-ліз застосували під час Другої світової війни, проте зараз його Європа потребує не менше.

На думку Байдена, ленд-ліз є витратним, проте "ховатись від Росії є ще більш витратним".

У відповідь президент Зеленський подякував своєму американському колезі і назвав цей крок історичним.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ленд-ліз дозволить зробити постачання зброї необмеженим.

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