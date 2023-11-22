МВС Росії не бачить нічого поганого у закликах Сімоньян вдарити "ядеркою" по Сибіру

Росіяни почали скаржитися на Маргаріту Сімоньян після її ядерних погроз, які безпосередньо стосуються сибіряків. Після цього правоохоронці провели перевірку щодо пропагандистки Кремля.

МВС Росії 20 листопада не виявила порушень законодавства країни-агресорки у словах Маргаріти Сімоньян щодо її публічних закликів до застосування ядерної зброї та фактичного знищення сибіряків. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прогнозує, що тепер російські правоохоронці візьмуться за критиків цієї пропагандистки.

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Що цьому передувало

Не так давно Маргаріта Сімоньян публічно закликала застосувати ядерну зброю десь над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники, а також радіоелектроніку та побутову техніку. У такий спосіб вона запропонувала налякати Захід та повернути життя у Росії на рівень 1993 року. На її думку, у разі такого термоядерного вибуху нічого страшного нібито не станеться.

Якою була реакція

Прессекретарю Владіміра Путіна довелося відмежовуватися від Сімоньян та пояснювати офіційну позицію Кремля. Дмітрій Пєсков заявляв, що Росія не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань. Також посіпака російського диктатора зауважував, що ця пропагандистка не працює в офіційних органах, і тому її слова не відображають офіційної позиції країни-агресорки.

Депутатка держдуми Марія Прусакова заявила, що жителі Сибіру сприйняли її слова як глибоку образу, а мер Новосибірська Анатолій Локоть попередив, що ядерний вибух над цим регіоном спричинить наслідки, які сибіряки відчуватимуть на собі протягом сотень років.

Прості ж росіяни були дуже обурені. Вони почали писати скарги на Сімоньян у МВС та слідчий комітет. Було й чимало негативних коментарів, які кремлівська пропагандистка повидаляла у своїх соцмережах.

Що потім зробила Сімоньян

Скандальна пропагандистка не стала просити вибачення. Замість цього вона теж написала скаргу у слідчий комітет та пригрозила критикам статтею за нібито неправдиві доноси. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважує, що близько 56 тисяч осіб підписали петицію з вимогою покарати Сімоньян, та не виключає, що тепер МВС перевірятиме цих людей.

Що кажуть експерти про одіозну поведінку Сімоньян