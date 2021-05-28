Технічні моменти, – у Росії виправдовуються, чому не пускали рейси з ЄС в обліт Білорусі

Росія не пропускала європейські авіарейси, які летіли до Москви в обхід повітряного простору Білорусі. У Кремлі запевняють, що це пов'язано з погодженням точок вльоту.
Існують певні точки вильоту і вльоту в повітряний простір кожної країни. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.
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Літаки нібито хотіли влітати у неузгоджених точках
Чиновник сказав, що літак не може влітати у будь-якому місці в країну. За його словами, мовиться про авіаційну безпеку.
Я переконаний, що авіаційна влада дасть необхідні роз'яснення, але це технічні моменти,
– сказав Пєсков.
Він додав, що літаки європейських авіакомпаній, що облітають Білорусь, "просяться на вліт в різних точках, які не узгоджені.
До речі, Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що білоруська влада могла прийняти рішення про посадку літака Ryanair в Мінську в координації з Москвою.
Австрія обурилась діями Москви
Зауважимо, Росія відмовилася пропускати рейси австрійської та французької авіакомпаній. У МЗС Австрії назвали такі дії незрозумілими.
Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, адже польоти повинні виконуватися без проблем.
Що цьому передувало
- З 24 травня низка європейських країн закрили свій повітряний простір для білоруської авіакомпанії "Белавіа". Україна теж скасувала авіасполучення з Білоруссю.
- Все через примусову посадку в Мінську літака Ryanair. Білоруські диспетчери повідомили екіпаж про замінування, хоча ніякої бомби там не було.
- На борту перебував засновник NEXTA Роман Протасевич. Його затримали.