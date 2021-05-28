Технічні моменти, – у Росії виправдовуються, чому не пускали рейси з ЄС в обліт Білорусі

Росія не пропускала європейські авіарейси, які летіли до Москви в обхід повітряного простору Білорусі. У Кремлі запевняють, що це пов'язано з погодженням точок вльоту.

Існують певні точки вильоту і вльоту в повітряний простір кожної країни. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

До теми Росія скасовує дозволи на рейси, що летять в обхід Білорусі: в Австрії зажадали пояснень

Літаки нібито хотіли влітати у неузгоджених точках

Чиновник сказав, що літак не може влітати у будь-якому місці в країну. За його словами, мовиться про авіаційну безпеку.

Я переконаний, що авіаційна влада дасть необхідні роз'яснення, але це технічні моменти,

– сказав Пєсков.

Він додав, що літаки європейських авіакомпаній, що облітають Білорусь, "просяться на вліт в різних точках, які не узгоджені.

До речі, Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що білоруська влада могла прийняти рішення про посадку літака Ryanair в Мінську в координації з Москвою.

Австрія обурилась діями Москви

Зауважимо, Росія відмовилася пропускати рейси австрійської та французької авіакомпаній. У МЗС Австрії назвали такі дії незрозумілими.

Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, адже польоти повинні виконуватися без проблем.

Що цьому передувало