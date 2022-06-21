У Росії вирішили платити подвійну зарплату чиновникам за поїздки на окупований Донбас

Російські окупанти вирішили організувати повний контроль над тимчасово захопленими територіями України. Відтак почастішали поїздки на окуповані території російських чиновників.

Російським чиновникам, яких будуть відправляти у відрядження на тимчасово окуповані території України, платитимуть подвійну зарплату за цей період. Відповідне рішення прийняв російський уряд.

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При цьому в указі вказано про так звані "ДНР" та "ЛНР", а також "інші території". Що саме мається на увазі під цим визначенням, в документі не уточнено.

"Робітникам у період їх перебування у службових відрядженнях на територіях "Донецької народної республіки", "Луганської народної республіки" та інших територіях середня зарплата, що зберігається... виплачується в рублях у дворазовому розмірі", – йдеться в документі.

Ці правила поширюються на працівників органів влади, підвідомчих організацій та організацій, які "займаються відновленням об'єктів інфраструктури".

Російські "гастролери" на окупованій території

Російські чиновники останній часом почали регулярно відвідувати ті території, які перебувають під тимчасовою окупацією Росії. В першу чергу мова йде про частини Донецької та Луганської областей, які окуповані з 2014 року. А також Херсонську область, яку окупували з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Одним з тих, хто здійснив такі поїздки – перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Саме його і називають "куратором" від російської влади за окупованими територіями.

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Також з інших російських високопосадовців, кого помітили на окупованих територіях – перший заступник голови ради федерації Андрій Турчак.

Також на окуповані території відправляють і російських правоохоронців. Співробітників поліції з Ростовської області відправляють у відрядження на окупований Донбас, через що регіон може залишитися без необхідної кількості поліцейських. В основному окупантів направляють у великі міста: Луганськ, Донецьк, Макіївку, Горлівку та інші. Все через те, що тамтешніх так званих "поліцейських" відправили на війну проти України, відтак і "охороняти" порядок немає кому.

Щодо інших російських чиновників, то їх відправляють на щойно захоплені території, у тому числі Херсон, Бердянськ та Маріуполь. Вони там і повинні встановити російські порядки разом з колаборантами.

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