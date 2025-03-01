У Єкатеринбурзі військові влаштували бунт: їх силою забрали на війну в Україну

У Росії близько 150 чоловіків відмовилися воювати в Україні через різні причини. Усіх їх примусово доправили до Луганська.

Напередодні, 28 лютого, з військової комендатури у Чебаркулі Челябінської області близько 100 військовослужбовців, які з різних причин відмовилися воювати в Україні, насильно посадили до автобусів та доставили до Єкатеринбурга. Там чоловіків розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

Відомо, що чоловіки зажадали дати їм можливість написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих. Натомість відмовників спробували насильно посадити в літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України, але військові "влаштували бунт". На кадрах чути крики та лайку військовослужбовців, хтось із військових пропонує "різати вени" і вимагає викликати швидку.

Момент сутички відмовників з військовою поліцією: дивіться відео

У мережі з'явилися відео з місця подій. В одному з них росіяни розповідають, що більшість з них мають поранення, втім на ВВК їх визнали здоровими.

"Ми згодні служити далі, але просимо, щоб нас вилікували і зробили операції. У багатьох хлопців мала бути сьогодні госпіталізація, але нас завантажили до автобусів і відвезли сюди — до аеропорту Кольцово. Після чого нас хочуть відправити на фрогт. Де справедливість? Заради чого і кого ми тоді воюємо, якщо ми нікому не потрібні", – обурювалися чоловіки.

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28 лютого о 23 годині за Єкатеринбургом на запланований рейс до Ростова-на-Дону чоловіків посадити так і не змогли. З ними пропав зв'язок. Вже 1 березня до обіду військові вийшли на зв'язок і повідомили, що вранці їх насильно посадили на літака до Ростова, а потім до автобусів до Луганська.