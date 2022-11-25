"Москва" пів року як на дні, а ще одного моряка тільки тепер визнали загиблим

Російська влада твердо наполягала, що втрат внаслідок інциденту з крейсером "Москва" не було. Однак через пів року після затоплення судна окупанти таки починають підтверджувати загиблих.

Ще одним затонулим на крейсері виявився 21-річний Георгій Шакуро. Раніше батьки шукали свого сина, однак влада запевняла, що він "зник безвісти".

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Шакуро родом з Красноярська. Він проходив військову службу на крейсері "Москва".

Росія починає визнавати жертви

Тривалий час держава-агресорка приховувала жертви й казала рідним, що їхні сини чи чоловіки просто "зникли". Мовляв, лише одна людина загинула. Однак на початку листопада так званий "суд" у Севастополі визнав 17 моряків з крейсера "Москва" загиблими. Це відбулося за позовом родичів.

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Флагман чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року. У цьому йому допомогли 2 українські ракети "Нептун". У Росії так і не визнали, що це ЗСУ потопили їхнє судно. Мовляв, на крейсері просто спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду.

Точна кількість загиблих моряків невідома, адже росіяни старанно намагаються її приховати. Однак на момент влучання ракет на "Москві" перебували близько 510 членів екіпажу. Щонайменше половина з них могла загинути.

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