У Росії внаслідок задимлення на шахті загинули люди, багато постраждалих

У російському Кузбасі на шахті "Листвяжна" сталось задимлення. У цей момент під землею перебувало кілька сотень людей, з них майже пів сотні – досі у шахті.

Більшість людей евакуювали, проте є загиблі та постраждалі. Аварія трапилась 25 листопада у місті Бєлово Кемеровської області.

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У Росії через аварію на шахті загинули та постраждали люди

Після задимлення у вентиляційному штреку до медиків звернулися до 50 гірників, їх оглядають. У 29 діагностовано отруєння продуктами горіння, двоє у тяжкому стані, решта – "не важких",

– мовиться у повідомленні.

Згодом в Центрі медицини катастроф розповіли:

"до Кузбаського клінічного центру охорони здоров'я доправили 43 постраждалих шахтарів;

двоє – у тяжкому стані, 41 – у стані легкої та середньої тяжкості".

У швидкій Бєлово розповіли, що 5 шахтарів у важкому стані, решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

49 людей перебувають в задимленій шахті

Згідно з даними адмінстрації шахти, наразі там було 285 осіб, з них 236 – евакуйовали, а місцезнаходження 49 гірників невідоме.

На місці працювали 11 відділень воєнізованої гірничорятувальної частини Міністерства Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Рятувальники намагаються знайти 48 шахтарів: дивіться відео

Видання Mash повідомило, що зв'язку зі зниклими 48 шахтарями немає, а також через сильне задимлення до них не можна дістатися.

Вибух стався у штреку. За словами гірників, вранці перед зміною прилади показали перевищення рівня метану, але їх все одно змусили працювати,

– повідомило видання.

Відомо, що загиблого чоловіка досі не евакуювали. Територію шахти оточили, родичів робітників не пускають на місце.

За інформацією видання Baza, рятувальники намагаються дістатися 48 гірників, які заблоковані у шахті.

Рятувальники намагають витягнути людей, які перебувають у задимленій шахті: дивіться відео

Наразі також відомі імена госпіталізованих гірників.



Опублікували список шахтарів, які перебувають в лікарні / Фото з телеграму Mash Siberia

До речі, згідно з останніми даними, місцезнаходження гірників встановили. Проте їхній порятунок ускладнюється сильним задимленням. Через це до них нереально дістатись чи вийти на зв'язок.

У шахті загинуло 6 людей

Станом на 9:56, за даними влади, вже 6 людей знайшли загиблими в шахті. Наразі їхні імена не відомі.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

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