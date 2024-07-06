Шалене здорожчання: восени на Росію чекає стрибок цін на певні товари

У зв'язку з економічними проблемами, які виникли в Росії через її військову агресію проти України, росіян очікує значне підвищення цін на низку товарів, зокрема й харчові продукти. Експерти прогнозують, що це станеться восени 2024 року.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що в осінній період в Росії буде шалене здорожчання всієї електропобутової техніки, орієнтовно на 20 – 30%, зауваживши, що причин для цього багато.

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В Росії проблема з платежами по зовнішньоторговій діяльності

Ліпсіц озвучив, що один із заступників Ельвіри Набіулліної, голови Центробанку Росії, заявив, якщо не буде знайдено альтернативних інструментів для організації платежів по експорту й імпорту, то Росію очікує загибель.

"Бо країна не може жити без імпорту, адже магазини тоді будуть пусті, а якщо вона не буде отримувати дохід від експорту – то звідки візьмуться гроші на підтримку бюджету? Платіжки в них не проходять. Катастрофа, можливо, ще не наступила, але вона близько", – вважає доктор економічних наук.

Можуть здорожчати продукти

Поки що не зовсім зрозуміло, як складатиметься ситуація з цінами на харчові продукти в Росії. Ліпсіц зауважив, що нині тривають розмови про підвищення вартості борошна та здорожчання хліба.

Який буде врожай в Росії теж поки ніхто не знає. Якщо будуть в цьому напрямку проблеми, можливо, й продукти будуть дорожчати, це станеться орієнтовно в жовтні – грудні 2024 року,

– прогнозує Ліпсіц.