Це неминуче: чому військові літаки "Як-130" будуть і далі падати у Росії

У Волгоградській області під час тренувального польоту зазнав аварії навчально-бойовий літак "Як-130". Попередня причина – технічна несправність. Загалом, нічого дивного.

Уся річ у двигунах

Станом на сьогодні "Як-130" – це найаварійніший навчально-бойовий літак. Нещодавно, у травні цього року, в Бангладеш розбився "Як-130" через загоряння двигуна. І в цьому також не було нічого дивного.

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Річ у тому, що двигуни АІ-222-25, які використовуються на "Як-130", з 2004 року вироблялися на московському машинобудівному виробничому підприємстві "Салют" спільно з запорізьким машинобудівним конструкторським бюро "Прогрес" імені академіка Івченка. Саме "Прогрес" був одним із розробників АІ-222-25. На "Салюті" в основному займалися збиранням двигунів з уже переважно готових деталей, що надходили з України.

Після того, як Росія напала на Україну у 2014 році, постачання деталей припинилося. Росіяни у себе розгорнули неліцензійне кустарне виробництво. Саме із цих несертифікованих деталей і збираються нинішні АІ-222-25 для "Як-130". Тобто це один суцільний несертифікований кустарний літак.

Ефектом від випуску літаків з кустарно виконаними елементами стала їх регулярна згадка в стрічках новин у хроніці подій.

У 2021 році "Ростех" відкрив перший сервісний центр для обслуговування двигунів літаків "Як-130", оскільки через інтенсивну експлуатацію у літаків фіксувалася швидше вироблення встановленого ресурсу силової установки. Простіше кажучи, знос двигуна АІ-222-25 збільшився у кілька разів.

Звичайно, це в умовах "інтенсивної" експлуатації цілком логічно. Однак ось у тому й справа – кількість нальоту годин на літаках "Як-130" не відрізняється феноменальною інтенсивністю і зростанням. Тобто знос був зумовлений неякісним кустарним виготовленням двигуна.

Але альтернативи дефективним "Як-130" у Росії як не було, так і не буде. Це не може не тішити!