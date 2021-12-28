У Росії впав вертоліт: екіпаж 9 годин чекав допомоги на морозі

У російській Удмуртії 27 грудня впав вертоліт. У ньому було двоє людей. Пошукова операція тривала близько 9 годин, тож пілот та пасажир весь цей час чекали на допомогу.

Вертоліт знайшли вже ввечері. Він був неподалік села Азіно Зав'яловького району.

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Вертоліт належав казанському підприємцю. Він облітав та здійснив жорстку посадку.

Люди 9 годин чекали на допомогу

На борту перебували пілот Дамір Гафуров та його пасажир Ілля Хромов. Через годину після аварії пілот зв'язався з рятувальниками. Він назвав приблизне місце аварії та наголосив, що їм важко дихати та дуже холодно.

Давайте шустріше, замерзли,

– сказав Гафуров.

Крім того, Гафуров встиг розповісти деталі аварії. Пілот зазначив, що у польоті вертоліт почав обертати і він спробував вирівняти машину

Пілот помер на руках у рятувальників

Коли рятувальники знайшли вертоліт, двоє людей були ще живі. Однак, як тільки Гафурова передали медикам, той помер. Пасажиру надають необхідну допомогу.

Загалом у рятувальній операції взяли участь близько 300 людей. Залучили також 81 одиницю техніки.