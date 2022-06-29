У Росії розбився вертоліт Мі-8, який гасив лісові пожежі

Росіяни не припиняють зазнавати важких втрат. Щоправда, не до всіх з них прикладають руку ЗСУ – з деякими загарбники можуть впоратися без допомоги.

У Росії трапився черговий "прикрий" випадок за участі гелікоптера. Знову проти росіян зіграла "жорстка посадка".

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У Росії розбився ще один гелікоптер

ЗМІ російських окупантів повідомляють про те, що гелікоптер "Мі-8" авіакомпанії "Полярні авіалінії" здійснив "жорстку посадку" в Якутії, де був задіяний у гасінні лісових пожеж.

Гелікоптер вилетів із Усть-Майського, але долетіти до місця призначення йому не судилося. У пілота почалися технічні несправності, він спробував здійснити аварійну посадку. Вона йому не вдалася – при контакті із землею гелікоптер розвалився.

На борту гелікоптера було троє людей, вони постраждали, їх стан уточнюється.

Падіння літаків росіян у Якутії стать нормою

Цікаво, що за останні 8 днів це вже третя катастрофа у Якутії. Певно, там дуже сприятливий клімат. Літак Ан-2, який вилетів зранку 21 червня, досі не знайшли. На його борту було троє людей та тонна вантажу.

Ще одна "жорстка посадка" сталася 22 червня. Літак-зондувальник Ан-30М невдало приземлився. Сім осіб, які були на борту, вижили, також літак перевозив 6,5 тонн вантажу.

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