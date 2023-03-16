Від Москви до Алтаю: у Росії масово роздають повістки вже у 35 регіонах

У Росії продовжують відхрещуватись від нової хвилі мобілізації. Однак у багатьох областях знову активно вручають повістки.

Так, військкомати 35 регіонів Росії розсилають повістки місцевим жителям. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У росіян паніка через активне вручення повісток

Голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков розповів, що військкомати 35 регіонів розсилають повістки росіянам. За його даними, повістки розсилають, зокрема, у Москві, Петербурзі, Підмосков'ї та Ленінградській області.

Найбільше запитань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися лише після указу диктатора Владіміра Путіна. Однак такого указу не було.

Регіони, де військкомати розсилають повістки:

Алтайський край,

Бєлгородська область,

Воронезька область,

Калузька область,

Кабардино-Балкарська республіка,

Красноярський край,

Краснодарський край,

Липецька область,

Мурманська область,

Москва,

Пензенська область,

Республіка Татарстан,

Чуваська республіка,

Свердловська область,

Тюменська область,

Ульяновська область,

Ханти-Мансійський автономний округ,

Ямало-Ненецький автономний округ.

У Кремлі спробували відхреститися від мобілізації

Нещодавно Дмітрій Пєсков назвав активне вручення повісток – "звичайною практикою".

"Звичайно, всі дані слід уточнювати, оновлювати. У цих рамках і триває постійна робота", – заявив він.

Окрім цього, за словами Пєскова, нова хвиля мобілізації в Росії буцімто "не обговорюється".

У Росії хочуть набрати в армію ще 400 тисяч осіб

Владімір Путін планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників. Як стало відомо, з 1 квітня 2023 року на території Росії розпочнеться друга хвиля набору контрактників до армії. Слід сказати, що для цього навіть міноборони ворожої держави розіслало в регіони документи, у яких йдеться про кількість людей, яких потрібно призвати на службу.