Росіяни несуть квіти до місця вбивства Нємцова: вже є перша затримана

У Москві люди приносять квіти на місце вбивства російського політика Бориса Нємцова. У цей день, 27 лютого, вісім років тому він був застрелений чотирма пострілами в спину.

Люди приносять квіти на місце вбивства Нємцова на Великому Москворіцькому мосту, неподалік Кремля. Замовник убивства політика досі не знайдений, пише 24 Канал.

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Нємцов був критиком Путіна

Нємцов, який пророкував Путіну долю Гітлера, був в опозиції до кремлівського диктатора. Він відомий низкою доповідей, у яких критикував політику Путіна та чинної влади.

Говорячи про війну Росії проти України, він казав, що якщо росіяни будуть "безмовно" підтримувати Путіна, то без ніг повертатимуться додому і гинутимуть.

У Москві люди приносять квіти на місце вбивства Нємцова: відео

Також він був одним з організаторів та учасників "Маршів незгодних", масових протестних мітингів "За чесні вибори" та виступав проти військових дій Росії на території України у 2014 та 2015 роках.

Опозиційні ЗМІ в Росії повідомляють, що поліція Москви затримала молоду жінку, яка поставила плакат "Боріться" біля меморіалу на честь Нємцова на Великому Москворіцькому мосту.

Жінка поставила плакат поруч із квітами, а після затримання забрала його із собою. Про інших затриманих на місці вбивства Бориса Нємцова не повідомлялося.

Затримання жінки у Мокві: відео

Окрім Великого Москворіцького мосту, неофіційно названого "мостом Нємцова", прибічники політика також зібралися на Троєкурівському кладовищі, де він похований.

Акції на честь Бориса Нємцова відбулися в декількох великих містах Росії. У Новосибірську та Томську місцеві мешканці принесли квіти до пам'ятників жертвам політичних репресій, в Єкатеринбурзі квіти поклали на площі Труда.

25 і 26 лютого акції на честь Нємцова також відбулися у Барнаулі, Кірові, Казані, Липецьку та Пермі.

У Росії вшановують пам'ять Нємцова / Фото із соцмереж

. Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мосту в центрі Москви. У 2017 році за його вбивство засудили до 20 років позбавлення волі Заура Дадаєва. Ще четверо обвинувачених отримали від 11 до 19 років позбавлення волі. Замовник вбивства не знайдений.