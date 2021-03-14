У Росії вщент вигорів польовий табір на полігоні: фото, відео

У Росії 13 березня горів польовий табір на полігоні в селищі Алабіно під Москвою. Полігон відомий тим, що на ньому репетирують парад, який Кремль проводить 9 травня.
Джерело:"Український мілітарний портал"
Російські ЗМІ пишуть, що пожежа почалась з намету. Інформації про постраждалих наразі немає, як і офіційного підтвердження про інцидент теж.
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Однак в мережі опублікували фото та відео пожежі. На них видно, що вогонь спалахнув доволі масштабних розмірів.
Користувачі жартують, що це "подарунок армії Росії до Дня українського добровольця".
Що відомо про полігон
- Оскільки полігон розташований неподалік Москви, там відбуваються найбільш відомі в країні військові виставки "Армія".
- Також на ньому влаштовують танковий біатлон за участі іноземних учасників.
- Щороку на полігоні репетирують парад на 9 травня в Москві. До слова, кілька днів тому "Новый день" писало, що в Алабіно почали готувати техніку до події.
Зауважимо, у Харківській області на кордоні з Росією 9 березня спалахнула вантажівка. Габаритне авто несподівано зайнялося в черзі до митного контролю. Рятувальники загасили машину, однак 61-річний водій отримав опіки рук та голови.