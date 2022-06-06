У Росії вже почали забороняти полювання: що відбувається

В прикордонних до України регіонах росіяни заборонили полювання. Були такі повідомлення одним рядком в регіональній пресі, з яких виходило, що на певний період чи то для збереження популяції, чи то через пожежну небезпеку полювати тепер не можна.

Шляхетна ціль?

Ні. Просто росіяни підсилили контроль у прикордонній території.

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Чи то для боротьби з українським ДРГ (я б прямо дуже радів, якби наші ДРГ могли працювати по російській території), чи то для посиленої боротьби зі своїми дезертирами.

О, невже ті легендарні "заградотряди", про які говорять в прослушках, щоб все як у дідів? Ну, хто зна…

Що це було

Але пару тижнів тому на кордоні біля КПП Зерново Брянської області стався якийсь бій когось з кимось.

У результаті загинув загін з 6 прикордонників росіян, який пафосно ховали днями.

Нагадаю, що прикордонники – це війська в підпорядкуванні ФСБ, раніше КДБ.

Поруч з КПП знаходиться заповідник Брянський ліс. Мабуть, хтось з росіян проривався через кордон додому старими партизанськими тропами, але зустрів посилений прикордонний загін ФСБ.

Бойова нічия і вітання всім учасникам з Днем прикордонника.