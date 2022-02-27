У Росії заблокували сайт "Шукай своїх" з даними про полонених і вбитих в Україні військових з РФ

Роскомнадзор заблокував сайт "Шукай своїх". Зазначимо, що там публікували дані про полонених та вбитих в Україні військових з Росії.

Це зроблено на підставі рішення Генпрокуратури. Водночас Роскомнагляд вніс ресурс до реєстру заборонених сайтів.

До теми Міноборони відкриває гарячу лінію для родичів російських окупантів

Раніше ми повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ України запустило спеціальний сайт для родичів окупантів. Там росіяни могли знайти підтвердження смерті чи полону своїх знайомих.

Додамо, що наразі вже загинули 5 тисяч окупантів, ще 400 перебувають у полоні.

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