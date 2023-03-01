Путін заборонив росіянам використовувати без потреби іноземні слова

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон про неприпустимість використання іноземних слів на державному рівні. Винятком є ті, які не мають аналогів у російській мові та містяться в нормативних словниках.

Про це повідомили на порталі правової інформації, інформує 24 Канал. Так, у нормативних словниках буде зафіксовано перелік іноземних слів, які мають аналоги у російській мові, вживання яких допустимо.

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Путін заборонив росіянам використовувати іноземні слова

У законі мовиться, що при використанні російської мови не допускається вживання слів і виразів, що "не відповідають нормам сучасної російської літературної мови", за винятком іноземних слів, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові та перелік яких міститься в нормативних словниках.

У відповідному документі зазначається, що при використанні російської мови як державної у сферах її обов'язкового застосування росіяни повинні дотримуватися норм сучасної російської мови. Під ними розуміється сукупність мовних засобів та правила їхнього використання, зафіксовані у нормативних словниках, довідниках та граматиках.

Закон Путіна про використання іноземних слів / Скриншоти

Путін заборонив у Росії мітинги

У грудні 2022 року Владімір Путін заборонив росіянам влаштовувати акції у приміщеннях держорганів; школах, лікарнях та поблизу них; в аеропортах і портах; на вокзалах; у церквах та поблизу них та біля об'єктів життєзабезпечення.

Раніше росіянам вже заборонили масові акції біля резиденцій Путіна, судів, екстрених оперативних служб та федеральної служби виконання покарань.

Новий закон диктатора передбачає, що влада на місцях може корегувати обмеження й запроваджувати нові. Такі дії "зумовлені історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта".