У Росії заборонили вивозити ліки, виготовлені за кордоном

Росія вже тринадцятий день веде проти України повномасштабну загарбницьку війну. Через це цивілізований світ відреагував жорсткими економічними санкціями.

Путінський режим вже починає відчувати наслідки війни. За інформацією російських ЗМІ, ввели вони ввели обмеження на ліки.

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Мовиться про те, що тепер з Росії не можна вивозити медикаменти, які привезли з країн, що долучились до санкцій.

Росіяни намагаються обійти санкції

Український бізнесмен Мирослав Загорський з'ясував, що громадяни країни-окупантки везуть їжу, ліки та запчастини із країни ЄС. Вони завантажують товари у Німеччині та їх везуть білоруськими вантажівками через кордон з Польщею.

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