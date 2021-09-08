У Росії загинули міністр надзвичайних ситуацій Зінічєв та пропагандист RT
Джерело:РБК
У російському Норильську 8 вересня під час навчань загинув 55-річний очільник міністерства надзвичайних ситуації Євгеній Зінічєв. Він нібито намагався врятувати відеооператора.
Чиновник буцімто розбився об камінь
Зінічєв приїхав на навчання МНС щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій. Він також мав перевірити будівництво нової пожежної частини у Норильську. Інформацію про смерть чиновника вже підтвердили у відомстві.
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З сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків на міжвідомчих навчаннях загинув голова МНС Євгеній Зінічєв,
– заявили у відомстві.
Міністр нібито намагався врятувати оператора пропагандистського телеканалу RT. Чоловіки стояли на краю обриву, коли журналіст раптово послизнувся та впав. Зінічєв буцімто стрибнув у воду за медійником, однак впав на камінь та розбився. І журналіст, і чиновник загинули.
Що відомо про Євгенія Зінічєва
Джерело: Вікіпедія
- Чиновник народився у Ленінграді. Після школи він проходив військову службу у Північному флоті.
- Впродовж 1987 – 1991 років Зінічєв працював у КДБ СРСР та був членом КПРС.
- З 1991 року служив у федеральній службі охорони Росії.
- Зінічєв також працював в особистій охороні президента Росії.
- З 2014 року він був заступником керівника служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії.
- Крім того, Зінічєв обіймав посаду виконувачі обов'язків губернатора Калінінградської області.
- Міністерство надзвичайних ситуацій чиновник очолив у 2018 році.