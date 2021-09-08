У Росії загинули міністр надзвичайних ситуацій Зінічєв та пропагандист RT

У російському Норильську 8 вересня під час навчань загинув 55-річний очільник міністерства надзвичайних ситуації Євгеній Зінічєв. Він нібито намагався врятувати відеооператора.

Чиновник буцімто розбився об камінь

Зінічєв приїхав на навчання МНС щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій. Він також мав перевірити будівництво нової пожежної частини у Норильську. Інформацію про смерть чиновника вже підтвердили у відомстві.

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З сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків на міжвідомчих навчаннях загинув голова МНС Євгеній Зінічєв,

– заявили у відомстві.

Міністр нібито намагався врятувати оператора пропагандистського телеканалу RT. Чоловіки стояли на краю обриву, коли журналіст раптово послизнувся та впав. Зінічєв буцімто стрибнув у воду за медійником, однак впав на камінь та розбився. І журналіст, і чиновник загинули.

Що відомо про Євгенія Зінічєва

Джерело: Вікіпедія