Час у Бахмуті грає проти ворога: Сирський і Маляр доповіли про невтішну ситуацію для росіян

Росія не полишає свої плани щодо окупації Бахмута та пішла на принцип, піднявши ставки. Час у Бахмуті грає проти ворога, який виснажується, штурмуючи місто.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході.

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У Росії закінчується людський ресурс для штурму

Генерал-полковник зазначив, що на деяких ділянках ворог помітно нервує, адже час грає проти них. Крім того, він підкреслив, що людського ресурсу для штурмів українських позицій залишається менше.

Злагодженість дій та стійкість наших воїнів забезпечують виконання завдань, ламають бойовий дух ворога, зривають його плани,

– заявив Сирський.

Окремо Сирський відзначив роботу ППО Сухопутних військ на Бахмутському напрямку. Зокрема, сили ППО виконують бойові завдання із боротьби з російськими дронами-розвідниками, ударними дронами та баражуючими боєприпасами.

"Хочу відзначити злагоджені дії зенітників 28-ї та 93-ї ОМБр, операторів бойових машин ЗРК "Стріла-10", які за цей тиждень сумарно знищили 7 БпЛА "Орлан-10" та 2 БпЛА "Зала", – сказав генерал-полковник.

Сирський показав роботу ППО Сухопутних військ на Бахмутському напрямку: відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ додав, що наші воїни в умовах постійного впливу артилерії противника навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати.

"Окрім цього ППО Сухопутних військ веде активний захист нашої артилерії від ударів ворожих баражуючих боєприпасів типу "ланцет", – резюмував Сирський.

Втрати Росії не виправдовують мету

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що бої за Бахмут виявилися найдорожчими для окупаційних військ.

Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення,

– зазначила вона.

За словами Маляр, витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", – резюмувала заступниця глави Міноборони.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку