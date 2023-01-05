Сотні бомбардувальників, яких ніхто не бачив: у Росії закінчуються не лише ракети

Потенціал росіян обстрілювати наші міста залежить не тільки від наявного запасу ракет. Тут потрібно дивитись, що у них із носіями для крилатих ракет.

Чому росіяни не можуть запустити одним махом 120 ракет

На папері росіяни мають аж 60 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Кожен з них може взяти або до 6 ракет Х-555, або до 8 ракет Х-101. По факту боєздатні з них максимум 50%.

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Одночасно для удару по Україні росіяни підіймали лише до 20 літаків Ту-95МС, при "стелі" в 6 – 8 ракет на борту були 1 – 3 ракети. Так, Ту-95МС – це ефективний бомбардувальник. Але середній вік "борта" коливається на рівні 30 – 40 років, і очевидно це виключає можливість літати з повним бойовим навантаженням.

Тому, наприклад, навіть якщо росіяни і хотіли б відстріляти в одному залпі аж 120 ракет, у них виходить максимум 60 – 70 ракет в одному залпі.

Із Ту-160 в росіян ситуація ще більш специфічна. На папері вони мають 16 таких бомбардувальників. Найстарішому з них лише 35 років, майже третина (або 6 одиниць) – виготовлені взагалі після розвалу СРСР у 1990-х та 2000-х роках.

Кожен із Ту-160 може взяти на борт до 12 ракет типів Х-101 чи Х-555. Усі 16 бомбардувальників могли б відстріляти загалом до 200 ракет за один раз. Але щось в росіян трапилось невідоме, і вони свої Ту-160 взагалі не використовували для ударів по Україні протягом листопада – грудня 2022 року.

Щось схоже у росіян і з Ту-22М3, які є носіями смертоносних ракет Х-22 або ж Х-32. На папері є 60 таких бомбардувальників, але одночасно для вильоту підіймали не більше 10. При бойовому навантаженні до 3 ракет Х-22 на борт брали максимум одну. Вік російських Ту-22М3 теж коливається в діапазоні 30 – 40 років.

Які проблеми є у російських кораблів-ракетоносіїв

Росія має кораблі для запуску "Калібрів", які зосереджені в тимчасово окупованому Криму:

2 фрегати проєкту 11356;

3 ракетні корвети проєкту 21631;

4 субмарини проєкту 636,

Сумарний залп – до 56 ракет.

До речі, ще 1 фрегат, 1 корвет та 2 субмарини чорноморського флоту Росії до початку війни застрягли біля Сирії. Повернутись на базу вони не змогли. Саме тому Військово-морські сили України постійно дають зведення і по Середземному морю також.

Надводні кораблі з "Калібрами" відходять максимум на 10 кілометрів від берега не тільки тому, що бояться "Нептуна", але й через хронічні проблеми із силовими установками. Влітку росіяни могли вивести одночасно лише 2 субмарини із "Калібрами". Зараз вивід навіть одного підводного човна у море – вже рідкість.

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Нові ракетоносії росіяни роблять дуже довго

Само собою, що Росія зараз намагається будувати нові носії для крилатих ракет, щоб замінити старі. Наприклад, в новомові Кремля з'явилось слово "воспроизводство". Це вони так описують процес виробництва Ту-160 із "задела" часів СРСР.

Справді, воно так і виглядає – простояв центроплан та інші "заготовки" на заводі аж три десятки років після розвалу Радянського Союзу, а зараз з цього росіяни бомбардувальник будують під індексом Ту-160М2. Перший викотили із цеху в січні 2022 року, другий – наприкінці грудня того ж року.

Такж росіяни добудовують в тимчасово окупованому Криму 2 ракетні корвети проєкту "Каракурт" – це ще 16 "Калібрів" до загального залпу чорноморського флоту.

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Поки ситуацію для нас урівноважує неорганізованість ворога. Зданий у січні Ту-160М2 росіяни поки так і не зуміли поставити у стрій ВКС. Виготовляти нові титанові центроплани для таких бомбардувальників російський ВПК поки що не здатен.

А ті два ракетні "Каракурти" в Криму росіяни вже майже рік тримають "на випробуваннях". Такі справи.