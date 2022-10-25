У росіян практично немає запасів ракет: Світан пояснив, що на це вказує

Росія почала обстрілювати Україну ракетами, виготовленими вже у 2022 році, тобто попри безліч обмежень країна-агресорка досі може виготовляти зброю. Однак є й хороша новина – застосування нових ракет означає, що запаси окупантів майже вичерпалися.

Росія досі має елементну базу для виготовлення ракет

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що будь-яка виготовлена в цьому тисячолітті ракета має елементну базу, що виробляють ​​на провідних світових майданчиках – американських, китайських, тайванських. А це контрольовані майданчики, тож зупинити рух елементної бази для виробництва російських ракет можливо і зараз цим займаються наші партнери.

Зверніть увагу Кількість та точність ракетних обстрілів ближче до зими буде підвищуватись, – військовий експерт

Однак важливо, що Росія має певну кількість накопиченої елементної бази, на основі якої військово-промисловий комплекс Росії зараз і виготовляє ракети. Разом з тим, кількість як ракет, так і елементів, потрібних для їхнього створення, зменшується.

Те, що йдуть ракети вже 2022 року, означає, що стратегічні запаси і так званий недоторканний запас росіяни вже вибрали. Тому зараз вони виконують два завдання – поповнюють ці запаси і намагаються працювати й по Україні,

– наголосив Світан.

Отож, ракети закінчуються, а створення нових потребує ресурсів, які росіяни також мають лише в обмеженій кількості. Тож виготовляти ракети і одразу ж використовувати їх для атак по України окупанти зможуть недовго.

Скільки ракет можуть виготовити окупанти

Ба більше, окрім ресурсів, потрібно тверезо оцінювати і можливості виробництва. Військовий експерт пояснив, що на місця Росія може виготовляти 2 – 3 ракети певного типу, наприклад Х-101, Х-555 чи "Іскандерів". Тобто на рік вони можуть отримати 20 – 30 ракет контрактного типу або близько 100 ракет загалом.

До слова, найбільше складнощів із виробництвом росіяни мають саме з "Іскандерами", оскільки елементна база для них особливо пов'язана з сучасними системами GPS. На це вказує і те, що Росія замовляє в Ірану ракети саме такого типу, як "Іскандер".

Роман Світан розповів про ракетний запас та можливості виробництва Росії: дивіться відео

Ракетні обстріли України: останні новини