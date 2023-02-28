Росіяни сидять майже "на нулі", – Буданов про зменшення масованих обстрілів
Джерело:Голос Америки
У Росії вичерпується запас ракет, саме тому збільшився часовий проміжок між масованими ракетними ударами по Україні.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зауважив, що в окупантів є принципова закономірність і вона невтішна для них.
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Це вже досить такі буденні справи для України. Ракетних обстрілів ми пережили вже понад 20. В принципі це як статистика. Єдина закономірність – кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується. Ось єдина закономірність,
– сказав він.
Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник ГУП чітко зауважив, що річ у зменшенні запасів ракет.
"Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях", – додав Буданов.
Коли можлива нова масована атака
- Нещодавно Наталія Гуменюк попередила, що вороги готуються до нового ракетного удару по Україні. Атака може трапитися будь-якої миті, адже ракетоносії у Чорному морі готові до застосування.
- За даними ОК "Південь", сьогодні ворог збільшив корабельне угрупування у Чорному морі з 4 до 13 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр".
- Росія змінює тактику обстрілів території України. Так, новими цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди.
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- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готуються до нових атак і закликав не ігнорувати повітряну тривогу найближчими днями.
- Водночас у Повітряних силах зауважили, що ворог і не припиняв ракетних ударів, прифронтові міста відчувають це щодня. Щодо Центральних та Західних областей, то "може бути все: коли завгодно і як завгодно".