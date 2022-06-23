У Росії закликали до удару по посольству США в Києві: бісяться через постачання РСЗВ Україні

У Росії вкотре відреагували на постачання зброї в Україну іноземними партнерами. Тепер путінські посіпаки закликали запустити ракети в київське посольство США.

Вирішив, що доречно висловлювати такі заклики, заступник голови Комітету Державної думи з оборони Юрій Швиткін. Про це повідомили російські ЗМІ 23 червня.

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Як Швиткін пояснив заклик пускати ракети в посольство

Цей посадовець вважає, що Америка нібито хоче розв'язати третю світову. Адже інакше він не може пояснити постачання Україні ракетних комплексів HIMARS.

А Росія, на його думку, лише за мир і проти ескалації конфлікту. Тому, мовляв, треба послати російські ракети, в посольство Штатів. Саме так працює алгоритм логіки Швиткіна та інших представників Кремля. Проте загадкою лишається лише те, чи вони дійсно вірять у те, що ракетними ударами несуть мир.

Чому росіяни бояться HIMARS

Відколи почало мовитися про надання ЗСУ цих американських установок, пропаганда Кремля почала суперечити собі ледь не щодня. Спершу вони говорили, що ця зброя "ніколи не зрівняється" з російською. Потім їхні найвідоміші рупори почали показувати карту, де обводили міста Росії, до яких можуть долетіти ракети HIMARS з території України.

Ці системи є універсальними, оскільки мають два типи роботи:

обстріл зони звичайними снарядами на відстані 70 кілометрів;

запуск ракети на відстань до 300 кілометрів.

16 червня стало відомо, що група українських військових вже пройшла курс володіння цими системами. А 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші HIMARS вже прибули в Україну. "Літо буде спекотним для російських окупантів", – зауважив міністр.

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Окупанти беруть приклад з терористів

Це лише черговий випадок, коли росіяни лише вкрали чужу ідею. Адже у світі вже є одна країна, яка займається аналогічними діями.

13 березня з Ірану вилетіли кілька ракет, які влучили в консульство США в Іраку. Таким чином терористична держава не просто боролася проти "світового диктату демократії".

Іранські військовики висловили свою підтримку вторгненню та терору російської армії, який чинять на території України. Одразу після того ракетного удару в іранських телеграм-каналах з'явились дописи із підтримкою російського аналога свастики Z.

Росію можуть прирівняти до країн Близького Сходу

Іран визнаний у США країною, яка спонсорує тероризм. Наразі Сполучені Штати готуються надати такий же "статус" Росії. Якщо це зроблять, то з росіян зможуть офіційно зняти дипломатичний імунітет.

Завдяки такому рішенню родичі жертв загарбників матимуть можливість звертатися по компенсацію до американських судів. Також визнані спонсорами тероризму Сирія, Ірак, Лівія, Куба, Північна Корея, Південний Ємен і Судан.

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