Російські пропагандисти з кожної праски волають про "спорт поза політикою". Проте в самій країні-терористці ніколи не дотримувалися цього правила.

Під час літнього трансферного вікна російські футбольні клуби витратили величезні кошти на придбання легіонерів. Це викликало обурення скандальної організації "Ветерани Росії", яка звернула увагу на витрати у футболі, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Істерика російських злочинців

Вони вимагають зобов'язати клуби Російської прем'єр-ліги платити данину на потреби військових. В рамках ініціативи пропонується встановити відсоток від трансферів, який піде на "придбання спеціальних технічних засобів, медикаментів" для російських загарбників.

"Мільйони на якихось заморських футболістів, а що для наших хлопців, які захищають Батьківщину? Що за таке ставлення? Замість того, щоб набивати кишені і тринькати гроші на іноземних гравців, давайте частину цих сум направимо на допомогу бійцям СВО (так Росії називають війну проти України – 24 Канал)! Давно настав час припинити цей футбольний бенкет під час війни. Справжній патріотизм не в іноземних гравцях, а реальних справах! І якщо футбольні клуби цього не розуміють, ми їм це запропонуємо!", – обурився голова руху Ільдар Резяпов.

Довідка. Організація "Ветерани Росії" неодноразово відзначалися написаннями доносів на Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших діячів культури, які залишили країну-агресорку. Зокрема вони закликали відібрати будинок Софії Ротару в окупованому Криму.

Витрати російських клубів