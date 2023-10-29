Закликають "спалювати": що стоїть за протестами у Дагестані проти ізраїльських біженців

Російські громадяни розпочали масові протести проти ізраїльських біженців. Відтак у Росії розшукують євреїв, погрожуючи їм розправами.

Такі дії можуть свідчити про "загравання" з мусульманським світом. Про це 24 Каналу розповів політолог Юрій Подорожній, додавши, що у Росії почали маркувати їжу з позначкою "халяль".

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Хто стоїть за протестами

"Це внутрішня гра ФСБ. Це ж такі методи контролю: оголосити ворога, і навколо цього ворога починати створювати об'єднання тих, хто там живе", – пояснив політолог.

За словами Подорожнього, ситуація у Дагестані взагалі складна. І досить дивно, що саме в мусульманський регіон приїхали євреї-біженці, коли Ізраїль воює з Палестиною.

У Палестині та Дагестані переважна більшість населення послідовники ісламу, тобто мусульмани. Натомість євреї, ізраїльтяни вірять в юдаїзм.

Вони поїхали ще й не в Казань, де немає таких радикальних настроїв, а в Дагестан, куди росіянин з Москви боїться їздити. Він не може посадити сім'ю і поїхати своїм автомобілем по "золотому кільцю" Дагестану, тому що він не повернеться, коли побачать московські номери,

– сказав Юрій Подорожній.

На його думку, заклики про вигнання євреїв з Дагестану зроблені навмисно, адже у регіоні складні політичні процеси. Росіяни вчергове підкреслюють, що вони є справжніми антисемітами.

Росіяни "заграють" з мусульманським світом

"Це один з методів та способів контролю за цими регіонами. Водночас це зовнішній знак у мусульманські країни. Наприклад, у Росії починають маркувати найбільші виробники харчових продуктів як "халяль", – підкреслив політолог.

Подорожній пояснив, з чим пов'язані протести у Дагестані: дивитися відео

Зауважимо, на території Росії вже давно живуть мусульмани, але такі натяки для людей, які сповідують іслам, почалися з вторгненням ХАМАС в Ізраїль. Відтак традиційні шоколадки "Алёнка" почали позначати халяльними.

Халяль Халяль – це звід правил, що стосуються життєвих принципів ісламських послідовників і "мусульманської моралі". Він включає, серед іншого, норми харчування відповідно до ісламського закону шаріату. Халяль означає все, що дозволено або відповідає ісламському закону. Протилежністю халялю є поняття "харам", яке в арабській культурі означає речі, які є неприйнятними або незаконними в ісламському праві.

Крім того, у столиці Кабардино-Балкарії Нальчику невідомі на стіні написали "смерть яхудам". "Яхуд" з арабської перекладається як "єврей".

Це такі меседжи, які відправляються мусульманському світу, що "ми з вами" та "ми країна, яка вас буде підтримувати". Дійсно, популярність Росії та Путіна надалі зростатиме на Близькому Сході,

– підкреслив Юрій Подорожній.

Протести проти ізраїльських біженців у Росії