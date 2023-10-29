Підпал культурного центру й масові мітинги: у Росії закликають вигнати євреїв з країни

Поки влада Росії приймає у Кремлі терористів ХАМАС, її громадяни розпочали протест проти євреїв. У Росії розшукують євреїв та погрожують їм розправами.

Антисемітські радикальні акції у Росії ширяться на Кавказі, де в релігійному складі населення переважають мусульмани. Так, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила про радикальні дії у місті Нальчик, пише 24 Канал.

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На Кавказі вимагають вигнати євреїв

У Нальчику (столиця Кабардино-Балкарії) вандали підпалили недобудований єврейський культурний центр. Також на стіні невідомі написали "смерть яхудам". "Яхуд" арабською означає "єврей".



Напис про "смерть євреїв" на стіні в Нальчику / Фото з мережі

У Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр: дивіться відео

У суботу, 28 жовтня, у сусідній із Кабардино-Балкарією республіці – Карачаєво-Черкесія, також суб'єкт Росії, відбувся масовий мітинг із закликами вигнати євреїв з регіону.

Масовий мітинг проти Євреїв: дивіться відео

ХАМАС, який підтримує Росія, розпалює релігійну ворожнечу, хоча Ізраїль, його партнери та весь цивілізований світ розділяють терористів і мирних палестинців. Частина мусульманського світу засуджує дії Ізраїлю, який поставив за ціль знищити ХАМАС, оскільки через це можуть постраждати мирні палестинці. Однак терористи ХАМАС перешкоджають евакуації мирних людей із Сектору Гази, зокрема й іноземців.

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році й згодом оголосила про мобілізацію, в Ізраїль втекло чимало росіян. Однак те, що Ізраїль став прихистком для росіян-утікачів, ні про що не говорить населенню Росії.

Так, український журналіст Андрій Цаплієнко інформує, що в російському Дагестані влаштували "облаву" на переселенців з Ізраїлю. Натовп молодиків почав оглядати готелі, в яких нібито заселили ізраїльських біженців.

Жителі дагестанського міста влаштували "облаву" на переселенців з Ізраїлю: дивіться відео

Після того, як нікого не знайшли, молодики заявили, що "євреїв сховали".

Як Росії розшукують євреїв: дивіться відео

Також проти євреїв розгорнулася кампанія у мережі. Так, користувачі російських соцмереж закликають їх спалювати та виганяти з країни.

Як російські мережі реагують на євреїв / Фото взяті з каналу Инсайдер UA

Антисемітизм у Росії на найвищому політичному рівні