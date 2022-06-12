У Росії замість McDonald's відкрили "Вкусно і точка": з меню, таць і форми стерли старі символи

Через напад Росії на Україну всі цивілізовані компанії почали відмовлятись від роботи у агресора. Там позакривались магазини відомих брендів, мережі ресторанів та інше.

Пішов і McDonald's, за яким росіяни так плакали і побивалися. Влада мусила чимось потішити населення і одразу ж сказали, що відкриють щось своє. Мовляв, більше патріотизму треба проявляти, передає 24 канал.

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Росіяни зробили вигляд, що замінили McDonald's

Російські пропагандистські медіа сповнились радісними заголовками. Мовляв, досить оплакувати McDonald's, тепер на його місці буде вітчизняний заклад "Вкусно и точка". Про це вони дізнались від власника нової-старої мережі Олександра Говора.

Ба більше, той навіть сказав, що франшиза McDonald's у Росії зупинила роботу, але він тішить себе, що може увійти до нового бренду.

Дивно, що росіяни стверджують ніби заклад новий, хоча самі ж при цьому й називають його лише оновленим McDonald's у Росії. Кажуть, що в меню закладу не буде алкоголю, але смаки планують адаптувати залежно від регіону.

Усе по-старому, але без приставки "Мак"

Насправді ж в історії з McDonald's чи-то його заміни чи створення нового закладу, росіяни вкотре довели, що насправді придумати щось своє нове та унікальне не здатні. Адже меню нібито нового закладу залишилось таким же, як і було в McDonald's. Навіть не захотіли креативити з назвами страв. В них просто прибрали приставку "Мак".

Навіть поскупилися такі "горді" росіяни купити своїм працівникам закладу нову форму. Звісно, в країні криза, санкції з усіх боків, то можна й зекономити і просто одягнути їх у старий одяг, який залишився у спадок від McDonald's.

Та й на цьому економити не перестали і тим більше не почали думати про нові логотипи й все інше. Адже з меню, таць та форми McDonald's просто стерли старі символи. При цьому забирати значки мусили самі працівники. У діалозі в соцмережі ті давали поради один одному, що краще їх відтирає наждачний папір. Дехто відтирав по 8 годин.

Як McDonald's йшов з Росії

Спершу ресторан закрив заклади, але зарплату співробітникам обіцяв зберегти. Усі думали, що війна закінчиться швидко і знову можна буде працювати, але цього не сталося. Тому мережа ресторанів Mcdonald's продала російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору.

Бізнесмен до цього керував управляє 25 ресторанами в Росії. Тепер ресторани працюють під новим брендом. Договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум 2 роки.

При цьому, для звичайних росіян закриття Mcdonald's виглядало жалюгідним і трагічним. Був випадок, коли чоловік прикував себе до дверей закладу задля нібито протесту. А в останній день роботи закладів до них вистроїлись кілометрові черги. Через істерику росіяни продавали у мережі навіть об'їдки та упаковки з закладу швидкого харчування.

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