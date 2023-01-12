В Росії зараз окремо існують вже три армії, між ними буде боротьба за владу, – Данілов
Країна-агресор за крок до внутрішньої війна між приватними силовими структурами. Це питання часу, адже наразі в Росії паралельно існують три окремі армії.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 12 січня. Він наголосив, що внутрішні суперечки, які зараз точаться між цими силовими структурами, будуть лише загострюватися.
Увага Для перерозподілу влади: Пригожин збирається збанкрутувати олігархів із оточення Путіна
На сьогодні в Росії, за словами Данілова, існує три армії:
- армія Кадирова,
- армія Пригожина,
- збройні сили Росії, які не поважають, ані Кадирова, ані Пригожина.
Пригожин і Кадиров марять владою
Крім того, секретар РНБО зазначив, що окремо наразі намагаються формувати свою армію силові структури, "це питання часу: коли вони почнуть з'ясовувати стосунки між собою".
Війна провладних військових компаній обов'язково буде, тому що в Росії розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров'я Путіна. Це не єдиний моноліт, там дуже багато течій,
– наголосив Данілов.
Путін не заспокоюється з кадровими перестановками
- В Росії раптом вирішили змінити командувача об'єднаними силами окупантів в Україні. Ним став Валерій Герасимов.
- А м'ясник Сергій Суровікін, який раніше командував вторгненням, тепер стане заступником Герасимова.
- Щодо Пригожина та Кадирова, то ці путінські пси поступово намагаються нарощувати свою "міць".
- Пригожин наразі так хоче вислужитись перед керівництвом, що поспішає оголошувати "перемоги" в Соледарі на Бахмутському напрямку, коли їх ще немає.
- Кидаючи силу-силенну живої сили на Соледар, зазнаючи шалених втрат, Пригожин намагається сформувати авторитет своєму злочинному угрупуванню ПВК "Вагнер".
- Кадиров, до слова, дуже критикував Лапіна, якого теж на днях неочікувано призначили новим командувачем сухопутних військ Росії.
- Це призначення дуже резонує із загальною думкою про Лапіна в Росії. Таким чином, міноборони намагається врятувати авторитет силового відомства. В ISW припустили, що Путін спеціально призначив Лапіна – на противагу росту авторитету бойовиків голови Чечні Рамзана Кадирова та ПВК "Вагнер" Пригожина.