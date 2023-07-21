У Росії затримали Гіркіна: йому висунули обвинувачення

У Росії затримали Ігоря Гіркіна. Попередньо, затримання проводилося за заявою колишнього вагнерівця.

Гіркіну висунули звинувачення за статтею "Екстремізм". Про це заявила його дружина.

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Що відомо про затримання

Поліція затримала Гіркіна приблизно опівдні. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".

Дружина терориста бідкається, що його вивели з дому "під руки" і повезли в невідомому напрямку.

Сьогодні приблизно о 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку,

– заявила Мирослава Регінська.

Наразі у квартирі Гіркіна проводять обшуки.

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