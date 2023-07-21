У Росії затримали Гіркіна: йому висунули обвинувачення

21 липня 2023, 13:38
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У Росії затримали Ігоря Гіркіна. Попередньо, затримання проводилося за заявою колишнього вагнерівця.

Гіркіну висунули звинувачення за статтею "Екстремізм". Про це заявила його дружина.

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Що відомо про затримання 

Поліція затримала Гіркіна приблизно опівдні. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".

Дружина терориста бідкається, що його вивели з дому "під руки" і повезли в невідомому напрямку.

Сьогодні приблизно о 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку,
– заявила Мирослава Регінська.

Наразі у квартирі Гіркіна проводять обшуки. 

"Жаба гадюку": що відомо про конфлікт Гіркіна, Пригожина та Путіна

  • Останні місяці російські пропагандисти звинувачували Гіркіна у підготовці заколоту проти Кремля. Він сам радо підігрівав ці чутки, створюючи "клуби розгніваних патріотів", які "вкрай незадоволені" подіями в Росії та на полі бою.
  • Кульмінація відбулась, коли терорист Гіркін звернувся до Путіна, назвав його ганчіркою та наказав "заткнутися". Це вбило сокиру не лише між ним та диктатором, а й між ним та Пригожиним. Адже навіть він не міг дозволити собі такі висловлювання. 
  • Наразі після "заколоту Пригожина" глава ПВК "Вагнера" успішно усунений. Тож серед тих, хто активно розганяв громадянську війну в Росії, залишався лиш Гіркін.

Автор: Анастасія Кушпіт