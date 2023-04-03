У Росії затримали підозрювану у підриві Татарського
У російському Санкт-Петербурзі підірвали відомого пропагандиста Владлена Татарського. Внаслідок вибуху він загинув. Кремль вже почав шукати винних.
У слідчому комітеті Росії заявили 3 квітня, що вже затримали Дар'ю Трепову. Саме про її ймовірну причетність напередодні писали росЗМІ.
Важливо Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста
Що відомо про затримання Трепової
За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітники слідчого комітету Росії спільно з оперативними службами затримали Дар'ю Трепову,
– заявили у російському слідкомі.
Згодом офіційна представниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко заявила, що з Треповою проводять "необхідні слідчі дії" та "встановлюють мотиви вчиненого злочину". Додала, що розв'язуватимуть питання про обрання дівчині запобіжного заходу.
У одному з російських телеграм-каналів пишуть, що дівчина стверджує, що її використали та підставили. Проте наразі достеменно невідомо, яка саме позиція дівчини.
Ймовірно, Дар'я Трепова, яку затримали в Росії / Фото з російських телеграм-каналів
РосЗМІ пишуть, що нібито дівчину затримали у заздалегідь знятій квартирі в Петербурзі.
Мене підставили! Мене просто використали!
– нібито заявила Трепова.
За даними російських телеграмів, затримали її насправді у квартирі знайомого її чоловіка. Ба більше, у дівчини нібито вже були квитки в Узбекистан.
Силовики обстежили весь будинок та провели поквартирний обхід. Багатоповерхівка знаходиться за 40 хвилин від кафе, де пролунав вибух,
– пишуть російські телеграми.
Нібито перше фото затриманої Трепової / Фото з російських телеграмів
Напередодні російське МВС оголосило в розшук Дар'ю Трепову.
У Росії могли затримати Дар'ю Трепову / Скриншот
Як нібито затримували Трепову: дивіться відео
Варто зауважити, що росіяни зняли ціле "кіно" про затримання Трепової. Мовляв, нібито у спецоперації на півночі Петербурга залучили понад "100 силовиків". Вони буцімто "зайняли всі поверхи 25-поверхового будинку", якийсь час усіх мешканців впускали та випускали лише з супроводом.
Під час затримання Трепова, нібито, почала сміятись. Натомість чоловік, який був з нею у квартирі – налякався. Мовляв, від квартири до кафе орієнтовно 20 кілометрів.
Дівчину могли підставити
Російське видання з посиланням на джерело в МВС Росії написало, Трепова могла не знати, що в подарованій статуетці міститься вибухова речовина – ймовірно, 200 грамів тротилу.
Співрозмовник видання заявив, що співробітники карного розшуку не виключають, що дівчину використали для вчинення теракту. Адже Трепова раніше листувалася з Татарським і відвідувала заходи, у яких він брав участь.
Ба більше, чоловік підозрюваної – Дмитро Рилов – заявив, що дівчину підставили, і що вона "абсолютно не розуміла призначення" статуетки, яку подарувала пропагандисту Татарському.
Трепова вже "зізналась" поліції: дивіться відео
Варто додати, що на дівчину могли тиснути.
Що відомо про Дар'ю Трепову
Ще 2 квітня росЗМІ писали, що нібито підозрюваною у вбивстві "військора" Максима Фоміна (справжнє ім'я Татарського) є Дар'я Трепова 1997 року народження. Мовляв, саме вона могла організувати вибух. Адже, за даними деяких росЗМІ, раніше дівчину затримували за участь у протестах.
Пропагандисти писали, що нібито дівчина сховала бомбу у статуетку, яку подарувала Татарському. Мовляв, сама дівчина залишила кафе до вибуху.
Дар'я Трепова могла бути на зустрічі з пропагандистом / Фото з ворожих телеграм-каналів
Дівчина, яка начебто пронесла вибухівку у статуетці / Фото росЗМІ від 2 квітня
Наразі пропагандисти намагаються виправдати різну довжину волосся дівчини. Пишуть, ймовірно, Трепова "спробувала змінити свій образ – зрізала собі волосся".
Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі
- Вибух у кафе в Санкт-Петербурзі пролунав 2 квітня. Це трапилось якраз під час виступу пропагандиста Владлена Татарського.
- Станом на 3 квітня внаслідок вибуху постраждали вже 32 особи, які були в закладі. Сам Татарський загинув. Цю інформацію підтвердило міністерство внутрішніх справ Росії.
- Окрім того, російські пропагандисти вже вигадували, що нібито статуетку "двохсотому" вручила українка Марія Ярун – 40-річна уродженка Івано-Франківська. За різними даними, вона або постраждала від вибуху або встигла втекти.
- Варто додати, що в росіян була істерика через інцидент. Вони були перелякані та закликали бити по великих українських містах. Зокрема, по Києву.
- Цікаво, що кафе належить власнику вагнерівців Пригожину. Останній, як і Татарський, критикував командування російської армії.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що у ворожій державі "все тільки починається": "Павуки поїдають один одного в банці".