У Росії завели першу з початку війни справу про держзраду
25 березня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
У Хабаровську Федеральна служба безпеки затримала місцевого жителя. На нього завели справу про державну зраду.
Відомо, що чоловіка звинувачують у нібито спробі продати секретну інформацію Україні.
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Це перша справа про державну зраду в Росії, яка відкрита через війну проти України.
Згідно зі слідством, у затриманого був доступ до закритої інформації, і він анонімно нібито запропонував спецслужбам України їх купити.
У ФСБ вважають, що ця секретна інформація могла бути використана на шкоду безпеці Росії. Крім того, й для здійснення диверсій.
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