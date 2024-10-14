У Росії заявили про евакуацію 30 тисяч людей із прикордонних з Україною міст

Приблизно 30 тисяч людей було евакуйовано з територій, що прилягають до України. У Курській області евакуація торкнулася понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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В Росії проходить евакуація з приграничних міст

Сьогодні на території 65 російських регіонів налічується 960 пунктів тимчасового розміщення (ПВР), в яких перебувають 30 415 осіб, зокрема 7670 дітей,

– сказала вона.

Окрім цього, Москалькова зазначила, що, згідно з даними МНС, у Курській області було евакуйовано 112 337 осіб.

"У ПВР, лікувальних та соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, у тому числі 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тисяч жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання", – додала вона.

Раніше Росія заявляла, що евакуювала з Курської області 76 тисяч осіб. Частину росіян евакуюють на тимчасово окуповану територію України.