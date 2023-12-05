Масована атака на Крим та "Шахеди" над Україною: хронологія 650 дня війни
Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті. Вони дають ворогу гідну відсіч та захищають мирні міста нашої держави.
України протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії вже 650 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Внаслідок атаки були пошкодження у Харківській області. Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. До того ж у Чугуєві зазнав вибухової травми 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці, тому він не потребував госпіталізації. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі.Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави. Ігнат наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Північно-Ахтарська. Він розповів детальніше про маршрут БпЛА. Юрій Ігнат також наголосив, що частину дронів на Харківщині не вдалося знищити, проте важливо пам'ятати, що ця область – прифронтова, тобто часу для збиття "Шахедів" не так багато, але оборонці регіону все одно показали достойний результат. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування, Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування. Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській області постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, про те, що відбувається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За словами Штупуна, на цих напрямках там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полог. Речник розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога. Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 030 одиниць особового складу ворога. Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають: Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром, пише 24 Канал. Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає. Країна-агресорка активізувала свої атаки по мирних українських містах. Зокрема, вночі пороти 5 грудня вона запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України. За інформацією російського оборонного відомства, 26 БпЛА нібито було збито. Ще 13 перехоплені, тобто загалом 39 дронів не мали б досягти своїх цілей. Росія традиційно звинувачує Україну. Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 5 грудня вдалося запобігти терористичній атаці БпЛА літакового типу по інфраструктурі країни-агресорки. Водночас у Росії переконують, що відпрацювала ППО. У Росії нафантазували збиття 22 українських безпілотних літальних апаратів. Крім цього, там відзначили, що ще 13 було перехоплено над акваторією Азовського моря та над тимчасово окупованим Кримом. У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає. У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове. Дані різняться: від 9 до 30 вибухів. Керчинський міст перекрили. Також заявляють про те, що у Керчі частково зникло світло. Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі. Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25. Перед цим оголосили повітряну тривогу через те, що ворог запустив "Шахеди".
Росія атакувала "Шахедами" Харківщину
Ігнат про особливості нічної атаки
Ворог атакував трьома дронами об'єкт інфраструктури на Львівщині
– повідомив Козицький.
Ворог вдарив ракетами С-300 по цивільних об'єктах Херсонщини й Донеччини
Штупун розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
Оновлена статистика втрат ворога
Вночі на Хмельниччині працювала ППО
Скільки дронів збила Україна
Вороже міноборони заявило, що Крим атакували майже 40 дронів
У Росії заявляють про збиття понад 20 БпЛА
В тимчасово окупованому Криму чули низку вибухів
Відомо про декілька влучань
На Вінничині пролунали вибухи
Внаслідок атаки були пошкодження у Харківській області. Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі.
Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає.
До того ж у Чугуєві зазнав вибухової травми 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці, тому він не потребував госпіталізації.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі.Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави.
Ігнат наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Північно-Ахтарська. Він розповів детальніше про маршрут БпЛА.
Юрій Ігнат також наголосив, що частину дронів на Харківщині не вдалося знищити, проте важливо пам'ятати, що ця область – прифронтова, тобто часу для збиття "Шахедів" не так багато, але оборонці регіону все одно показали достойний результат.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування,
Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування.
Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській області постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, про те, що відбувається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
За словами Штупуна, на цих напрямках там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полог. Речник розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога.
Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 030 одиниць особового складу ворога.
Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:
Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром, пише 24 Канал.
Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО.
Постраждалих та руйнувань немає.
Країна-агресорка активізувала свої атаки по мирних українських містах. Зокрема, вночі пороти 5 грудня вона запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони.
В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.
За інформацією російського оборонного відомства, 26 БпЛА нібито було збито. Ще 13 перехоплені, тобто загалом 39 дронів не мали б досягти своїх цілей.
Росія традиційно звинувачує Україну.
Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 5 грудня вдалося запобігти терористичній атаці БпЛА літакового типу по інфраструктурі країни-агресорки. Водночас у Росії переконують, що відпрацювала ППО.
У Росії нафантазували збиття 22 українських безпілотних літальних апаратів. Крім цього, там відзначили, що ще 13 було перехоплено над акваторією Азовського моря та над тимчасово окупованим Кримом.
У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає.
У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове.
Дані різняться: від 9 до 30 вибухів.
Керчинський міст перекрили. Також заявляють про те, що у Керчі частково зникло світло.
Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі.
Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25.
Перед цим оголосили повітряну тривогу через те, що ворог запустив "Шахеди".