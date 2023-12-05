Масована атака на Крим та "Шахеди" над Україною: хронологія 650 дня війни

5 грудня 2023, 07:18
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Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті. Вони дають ворогу гідну відсіч та захищають мирні міста нашої держави.

України протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії вже 650 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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09:45, 05 грудня

Росія атакувала "Шахедами" Харківщину

Внаслідок атаки були пошкодження у Харківській області. Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі.

Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. 

До того ж у Чугуєві зазнав вибухової травми 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці, тому він не потребував госпіталізації.

09:44, 05 грудня

Ігнат про особливості нічної атаки

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ударні дрони цього разу рухалися з Півночі.Водночас летіли вони аж до західних кордонів нашої держави.

Ігнат наголосив, що дрони-камікадзе запустили з двох напрямків: з Курська та Північно-Ахтарська. Він розповів детальніше про маршрут БпЛА.

Юрій Ігнат також наголосив, що частину дронів на Харківщині не вдалося знищити, проте важливо пам'ятати, що ця область – прифронтова, тобто часу для збиття "Шахедів" не так багато, але оборонці регіону все одно показали достойний результат.

09:42, 05 грудня

Ворог атакував трьома дронами об'єкт інфраструктури на Львівщині

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атака відбулась орієнтовно о 4 годині ранку 5 грудня. Повітряна тривога у регіоні лунала орієнтовно з 02:43 по 04:58 5 грудня.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування,
– повідомив Козицький.

09:40, 05 грудня

Ворог вдарив ракетами С-300 по цивільних об'єктах Херсонщини й Донеччини

Окупанти обстріляли ракетами С-300 цивільні об'єкти Херсонської та Донецької областей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування.

Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській області постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти.

09:39, 05 грудня

Штупун розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, про те, що відбувається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

За словами Штупуна, на цих напрямках там тривають активні піхотні атаки окупантів. Ворог продовжує втрачати особовий склад сотнями. Крім цього, окупанти здаються в полог. Речник розповів, що операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу в полон здалися близько 80 військовослужбовців ворога. На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога.

09:37, 05 грудня

Оновлена статистика втрат ворога

Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 030 одиниць особового складу ворога.

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

  • танків – 5 587 (+7);
  • бойових броньованих машин – 10 416 (+15);
  • артилерійських систем – 7 987 (+26);
  • РСЗВ – 913 (+0);
  • засобів ППО – 605 (+3);
  • літаків – 323 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 032 (+15);
  • крилатих ракет – 1 570 (+1);
  • кораблів/катерів – 22 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32);
  • спеціальної техніки – 1 148 (+7).
09:35, 05 грудня

Вночі на Хмельниччині працювала ППО

Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром, пише 24 Канал.

Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО.

Постраждалих та руйнувань немає.

09:31, 05 грудня

Скільки дронів збила Україна

Країна-агресорка активізувала свої атаки по мирних українських містах. Зокрема, вночі пороти 5 грудня вона запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

07:14, 05 грудня

Вороже міноборони заявило, що Крим атакували майже 40 дронів

За інформацією російського оборонного відомства, 26 БпЛА нібито було збито. Ще 13 перехоплені, тобто загалом 39 дронів не мали б досягти своїх цілей. 

Росія традиційно звинувачує Україну.

07:09, 05 грудня

У Росії заявляють про збиття понад 20 БпЛА

Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 5 грудня вдалося запобігти терористичній атаці БпЛА літакового типу по інфраструктурі країни-агресорки. Водночас у Росії переконують, що відпрацювала ППО.

У Росії нафантазували збиття 22 українських безпілотних літальних апаратів. Крім цього, там відзначили, що ще 13 було перехоплено над акваторією Азовського моря та над тимчасово окупованим Кримом.

07:07, 05 грудня

В тимчасово окупованому Криму чули низку вибухів

У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає.

У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове. 

Дані різняться: від 9 до 30 вибухів.

Керчинський міст перекрили. Також заявляють про те, що у Керчі частково зникло світло.

03:03, 05 грудня

Відомо про декілька влучань

Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі.

01:30, 05 грудня

На Вінничині пролунали вибухи

Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25.

Перед цим оголосили повітряну тривогу через те, що ворог запустив "Шахеди".

Автор: Вікторія Кульженко