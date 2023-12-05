Масована атака на Крим та "Шахеди" над Україною: хронологія 650 дня війни

Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті. Вони дають ворогу гідну відсіч та захищають мирні міста нашої держави.

України протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії вже 650 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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