Коли все за планом, але не зовсім: у Підмосков’ї провели навчання ППО

У Москві триває епопея зі встановленням ППО. Міноборони країни-агресорки вже відзвітувалося про проведення відповідних навчань біля російської столиці.

Про навчання сил протиповітряної оборони йдеться в повідомленні російського міноборони. У Москві кажуть, що залучили до навчань понад 30 одиниць техніки та 150 осіб.

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Що там заявляє Москва

Російське міноборони повідомило про проведення навчань сил протиповітряної оборони в Московській області. У Москві кажуть, що на навчаннях розрахунки зенітних ракетних систем С-300 вчилися "відбивати повітряні атаки на важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти".

Нагадаємо, що днями у Москві почали встановлювати системи ППО на дахах адмінбудівель та навколо столиці. Зокрема, системи "Панцир-С1" вже помітили на дахах трьох адмінбудівель:

міноборони на Фрунзенській набережній;

в Тетеринському провулку;

ГУ МВС на Петрівці, 38.

Усі ці системи покривають Кремль.

Про що свідчить епопея з ППО в Москві

Українців добряче насмішило встановлення Росією систем ППО в Москві з огляду на самовпевненість країни-агресорки на початку повномасштабного вторгнення та її плани захопити Київ за 3 дні. Плавно цей план перетворився у встановлення ППО в Москві на 11-ий місяць повномасштабної війни. Однак варто відзначити, що це не свідчення поразки окупантів, війна триває і ми повинні продовжувати підтримувати українську армію. Попри висміювання ворога ми мусимо розуміти, що для перемоги нам потрібно ще докласти багато зусиль.

Експерти проаналізували ситуацію в Москві. за даними джерел Bloomberg, окупанти взялися встановлювати системи ППО в Москві через страх перед українськими безпілотниками з огляду на те, що "бавовна", у якій Кремль саме звинувачує Україну, дісталася уже Рязані, що за 200 кілометрів від столиці ворога. Тут також є важливим те, що за словами експертів, системи "Панцир С-1" якраз-таки більше підходять для протидії безпілотникам.

Однак американський Інститут вивчення війни заяв, що в Росії прагнуть створити інформаційні умови для того, щоб підготувати росіян до "затяжної війни" в Україні. На думку ISW, системи ППО на дахах будинків та адмінбудівель можуть бути черговою спробою висвітлити Україну, як таку, що загрожує Росії і стати елементом вищезгаданої підготовки.