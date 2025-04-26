У Росії заявили про нібито "повне звільнення" Курської області: Генштаб відреагував
- Росія заявила про "повне звільнення" Курської області.
- Український Генштаб спростував заяву окупантів і розповів, що насправді відбувається в прикордонні.
Довгі 8 місяців Росія намагається витіснити українські сили з Курської області. Лише у середині березня ворогові вдалося повернути під свій контроль Суджу. Попри заяви противника про нібито "повне звільнення" Курщини, там досі тривають запеклі бої.
26 квітня міноборони країни-агресорки повідомило про нібито завершення бойових дій на території Курської області. В українському Генштабі відповіли, що це неправда, передає 24 Канал.
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Що насправді відбувається у Курській області
Генштаб підкреслив, що операція Сил оборони України на Курщині триває. Ситуація там залишається складною. Втім, наші підрозділи продовжують утримувати позиції та виконувати завдання, завдаючи противнику ефективних ударів з усіх видів зброї та застосовуючи, зокрема тактику активної оборони.
Від початку доби на Курському напрямку відбито 5 штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.
Загроза оточення наших підрозділів відсутня.
Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне,
– наголосили у відомстві.
Там додали, що активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області теж тривають.