У Росії заявили про підрив залізниці біля кордону з Білоруссю та Україною
Джерело:"Оперативний ЗСУ"
Росіяни розповідають, нібито на залізниці між Новозибковим та Злинкою у Брянській області спрацювала вибухівка. Це район біля білорусько-українського кордону.
Про це розказує губернатор Брянської області. Він заявив, що постраждалих немає, а на місці працюють фахівці. Наразі достеменно невідомо, що сталось на залізниці.
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Активіст Сергій Стерненко також показав фото, на яких видно руйнування залізниці. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал.
Пошкоджена залізниця / Фото з телеграму Сергія Стерненка:
Місце, де, ймовірно, стався вибух на залізниці: карта
Ешелони не зможуть перекинути до Білорусі
Активісти у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомляють, що Через вибух на залізниці в Брянській області, ешелони не зможуть потрапити до Білорусі по одній із залізничних гілок.
Сполучення "Злинка – Закопитье" тимчасово заблоковано, руху поїздів на ділянці немає. Ймовірно, саме це сполучення активно використовуюся для військових перевезень Росія – Білорусь.
Окупанти бояться партизанів
До Білорусі активно перекидають російську військову техніку та живу сили. Засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба розповів, що влада Білорусі й Росії боїться дій білоруських партизанів на залізниці. Тому зараз усі потяги, які йдуть з технікою, охороняє білоруський ОМОН.
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