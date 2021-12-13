У Росії заявили про затримання сотні "українських неонацистів"

У федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання в регіонах 106 учасників "українського неонацистського угруповання" "МКУ". Кажуть, мовляв, двоє з них збирались нападати на освітні установи.

У ФСБ переконують, нібито угруповання створив Єгор Краснов 2000 року народження. Буцімто він діяв під прикриттям українських спецслужб. Чоловіка оголосили в розшук.

Раніше У ФСБ заявили про затримання українських розвідників: нібито готували теракт

Кого затримало ФСБ

У Росії переконують, що начебто викрили трьох адміністраторів інтернет-спільнот організації. Стверджують, що, за вказівкою Краснова, вони буцімто проводили екстремістську ідеологію та закликали до насильства. Ще двох затриманих підозрюють у підготовці збройних нападів на освітні установи. Нібито знайшли зброю

У повідомленні ФСБ мовиться, що в Пензенській області й Республіці Комі нібито припинили злочинну діяльність двох екстремістських груп, пов'язаних з "МКУ".

У них нібито вилучили мисливську зброю та боєприпаси до неї, пневматичні пістолети, вихолощені пістолети та автомати. Також начебто знайшли велику кількість холодної зброї, балончики зі сльозогінним газом.

Схожі заяви Росії

У російських джерелах часто з'являється інформація про "спійманих українських радикалів". Наприклад, у серпні 2021 року ФСБ заявила, що затримала українця в місті Тула. Його нібито спіймали "на гарячому" під час збору засекреченої інформації.

У березні 2021 ФСБ заявила про затримання в Геленджику і Ярославлі 14 учасників "української радикальної спільноти". Говорили навіть, що в них вилучили нацистські матеріали, зброю та інструкції з виготовлення вибухівок.

У грудні в Росії заявили, що затримали українських розвідників, які нібито готували теракт.

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