У Росії заявили, що розвіддані Заходу про війська на кордоні "не заслуговують на довіру"

У Москві прокоментували дані розвідок США та Великої Британії про російські війська на кордоні України. Там вважають цю інформацію такою, яка"не заслуговує на довіру".

Свою думку про розвіддані Заходу щодо ситуації біля українських кордонів висловив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

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Росія висловилася про дані розвідок щодо України

Представник Кремля вважає, що розвіддані США та Великої Британії щодо концентрації російських військ на кордоні з Україною "не заслуговують на довіру".

Вони кажуть, що вже 130 тисяч (військових Росії на кордоні з Україною – 24 канал). Бачу, що рівень "інфляції" дуже високий у ці дні, вчора йшлося про 100 тисяч,

– заявив Полянський.

Він також "здивувався", звідки ж Захід бере ці цифри. Та додав, що Росія не має жодної довіри до розвідувальних даних зі США та Британії.

На думку Полянського, "ті самі розвідки стверджували, що Саддам Хусейн володіє зброєю масового знищення". Представник держави-агресорки наголосив, що "істерія не припиняється", вона начебто існує "у головах західних політиків".

А ще російський "дипломат" взявся критикувати британську дипломатію, мовляв, вона "марна".

Водночас наголосив, що Захід не хоче "серйозно обговорювати російські пропозиції щодо гарантій безпеки". А це означає, що міжнародна спільнота не ведеться на шантаж Кремля.

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Олексій Данілов нещодавно заявив, що поблизу українських кордонів зосереджені приблизно 120 тисяч російських військових. Про схожі цифри говорять і розвідки Заходу.

Україна у випадку вторгнення держави-агресорки зможе мобілізувати до 2,5 мільйона людей. Адже, окрім регулярної армії у 250 тисяч військових, є сотні тисяч ветеранів із бойовим досвідом у боротьбі з окупантами, а також люди, які мають дозвіл на полювання.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що у Вашингтоні бачать ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого.

Водночас на українську землю продовжує прибувати військова допомога від партнерів.

США вже розробили санкції проти Росії, обмеження готує Європа та Велика Британія.

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