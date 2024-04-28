Вибухнула величезна цистерна з бензином: дрони атакували нафтобазу у Калузькій області
У Росії знову заявляють про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Цього разу, за заявами окупантів, атакували нафтобазу у Калузькій області.
Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людиново впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає, передає 24 Канал.
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Впали 3 БпЛА
Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки.
Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту.
Після падіння БпЛА стався вибух
Як згодом повідомили російські ЗМІ, внаслідок падіння двох БпЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.
За пів години на території нафтобази впав і третій безпілотник. Варто зазначити, що російські нафтобази та нафтопереробні заводи останні тижні перебувають під пильним наглядом дронів.
Росія заявила про атаку 70 дронами
- У Росії не минає жодної ночі без "атаки" невідомими дронами, вибухами і свіжою "бавовною". Цього разу неспокійно було у Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас росіяни запевняють, що всі ворожі ціли вони нібито вдало збили.
- Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що протягом ночі було нібито припинено "спроби київського режиму вчинити терористичні атаки". Зокрема, окупанти казали про начебто застосування БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії.
- Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць. Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі.