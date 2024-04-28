Вибухнула величезна цистерна з бензином: дрони атакували нафтобазу у Калузькій області

У Росії знову заявляють про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Цього разу, за заявами окупантів, атакували нафтобазу у Калузькій області.

Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людиново впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає, передає 24 Канал.

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Впали 3 БпЛА

Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки.

Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту.

Після падіння БпЛА стався вибух

Як згодом повідомили російські ЗМІ, внаслідок падіння двох БпЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.

За пів години на території нафтобази впав і третій безпілотник. Варто зазначити, що російські нафтобази та нафтопереробні заводи останні тижні перебувають під пильним наглядом дронів.

Росія заявила про атаку 70 дронами